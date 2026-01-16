京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上 欣也)では、デジタル乗車券をご利用いただいた事のないお客さまに、慣れ親しんでいただくため、冬の京阪沿線へのおでかけを応援する「京阪電車 冬のおでかけ応援きっぷ」を500円・3,000枚限定で発売します。 デジタル乗車券は、お客さまご自身のスマートフォンからインターネットにてキャッシュレスでご購入いただき、そのままチケットレスで鉄道をご利用いただけます。当社では、ほかにもおでかけに便利なデジタル乗車券を多数販売しております。この機会にスルッとQRttoにご登録いただき、便利でおトクなデジタル乗車券を使って京阪沿線のおでかけをお楽しみください。また、環境負荷の高い磁気乗車券をチケットレスにする事により、京阪グループのSDGs達成に向けた取り組みである「BIOSTYLE PROJECT」を推進しています。 詳細は以下のとおりです。

(１)発売期間 2026年1月26日(月)～2026年2月8日(日)(２)利用可能日 2026年2月1日(日)・2月7日(土)・2月8日(日)のうち、ご購入時に指定した1日(３)有効区間京阪線全線（京阪本線、鴨東線、中之島線、交野線、宇治線）乗降り自由※石清水八幡宮参道ケーブル・大津線ではご利用いただけません。(４)発売価格 500円（大人のみ）※3,000枚限定※売り切れ次第、発売を終了します。(５)発売場所スルッとQRtto Webサイトhttps://app.surutto-qrtto.com/tabs/home/merchandises/select-ticket?agency-id=KH&item=SA_KH_009053※購入及び閲覧は2026年1月26日以降となります ※ご購入には、スルッとQRttoへの登 (６)お支払い方法 クレジットカード決済のみ※その他デジタル乗車券等の情報は、京阪電車Webサイト「電車・きっぷ( https://www.keihan.co.jp/traffic/ )」または、「スルッと QRtto」のWebサイト( https://surutto-qrtto.com )から各商品ページをご確認ください ※「スルッとQRtto」は株式会社スルッとKANSAIの登録商標です※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です以上

