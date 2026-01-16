博多駅構内に位置する九州最大級のおみやげ処 「マイング」では、今年で10回目となる苺シーズンプロモーションを「マイングあまおう苺祭」と題して開催します。期間中は、 **JA全農ふくれんタイアップイベント「あまおうエールフェア」** をはじめ、様々なイベントを実施します。春の訪れをいち早く告げる **“あまおう処マイング”** へぜひお越しください。

【あまおう苺祭 概要】

●期間：2026年1月15日（木）～ 2026年3月1日（日）●内容：あまおう苺商品の特集、あまおう関連期間限定SHOP/イベントの開催

【あまおう苺祭"イチオシ"ポイント】

**数多のあまおう関連商品から、あまおう菓子・スイーツはもちろん、雑貨やドリンク等40種紹介**※マイング店舗のあまおう関連商品の取り扱い総数は90種以上**特に今回は焼き立て出来立てあまおうスイーツをピックアップ****これ程のあまおう苺商品が一堂に集まるのは、「九州最大級のおみやげ処」マイングならでは！****JA全農ふくれんタイアップイベント「あまおうエールフェア」2/28-3/1開催**

https://ming.or.jp/strawberryfesta/

**＜博多エキナカ マイング概要＞**博多駅構内１階に位置する、九州最大級の博多・九州のおみやげ処。毎日多くの県外からお越しのお客様で賑わうが、スーパーをはじめとした食品店舗も多く、地元のお客様にも多くご利用頂いていることが特徴。営業時間：9時～21時店舗数：全92店舗運営会社：株式会社博多ステーションビルWEB：https://www.ming.or.jp/Instagram：https://www.instagram.com/ming_hakata/X：https://x.com/ming_hakata