セリスタ株式会社(東京都千代田区　代表取締役　伊藤 承正)は、2026年2月1日(日)に、篠田 陽先生(東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室 / 准教授)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『神経系に着目したメチル水銀の毒性発現機構』を開催します。


◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『神経系に着目したメチル水銀の毒性発現機構』

1)水銀と有機水銀(メチル水銀)の歴史

2)メチル水銀の神経毒性

3)水俣病のメチル水銀曝露と現在のメチル水銀曝露

※キーワード：水銀、メチル水銀、水俣病、神経毒性


▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_a_2GRF10SemybE50W06KvQ#/registration



◇講師紹介

篠田 陽先生 / Dr. Yo Shinoda

東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室 / 准教授


《ご経歴》

【学歴】

東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室

九州大学理学部化学科卒業。大阪大学大学院理学研究科博士後期課程修了。理学博士。

理化学研究所、European Neuroscience Institute(ドイツ)、東京理科大学などを経て現職。専門は神経科学、動物心理学、神経毒性学。



◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名　　　： 『Sunday Wellness Breeze』Season 33 Stage 3

■開催日時　　： 2026年2月1日(日)　10：00～12：00

■開催形式　　： Zoomオンラインセミナー

■プログラム　： 10：00～オープニング・主催者挨拶

　　　　　　　　 10：20～『神経系に着目したメチル水銀の毒性発現機構』

　　　　　　　　 12：00～エンディング

■参加費　　　： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象　　　　： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

　　　　　　　　 ※一般の方はご参加できません。

■定員　　　　： 1,000人

■お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。

■企画・主催　： セリスタ株式会社

Tel　　　　　 ： 03-3863-1003

E-mail　　　　： info@selista.jp

■Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp


是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。



【会社概要】

社名　　　： セリスタ株式会社／Selista Inc.

所在地　　： 〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

URL　　　 ： https://www.selista.jp/

代表取締役： 伊藤 承正

事業内容　： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売

　　　　　　 サプリメントの開発・販売

　　　　　　 経営コンサルティング