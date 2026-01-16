《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー2026年2月1日(日)朝10時開催『神経系に着目したメチル水銀の毒性発現機構』篠田 陽先生(東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室 / 准教授)
セリスタ株式会社(東京都千代田区 代表取締役 伊藤 承正)は、2026年2月1日(日)に、篠田 陽先生(東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室 / 准教授)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『神経系に着目したメチル水銀の毒性発現機構』を開催します。
33-3見どころ
◇見どころ/主な学習のポイント◇
■『神経系に着目したメチル水銀の毒性発現機構』
篠田 陽先生 / Dr. Yo Shinoda
東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室 / 准教授
1)水銀と有機水銀(メチル水銀)の歴史
2)メチル水銀の神経毒性
3)水俣病のメチル水銀曝露と現在のメチル水銀曝露
※キーワード：水銀、メチル水銀、水俣病、神経毒性
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_a_2GRF10SemybE50W06KvQ#/registration
◇講師紹介
篠田 陽先生 / Dr. Yo Shinoda
東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室 / 准教授
《ご経歴》
【学歴】
東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室
九州大学理学部化学科卒業。大阪大学大学院理学研究科博士後期課程修了。理学博士。
理化学研究所、European Neuroscience Institute(ドイツ)、東京理科大学などを経て現職。専門は神経科学、動物心理学、神経毒性学。
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
■番組名 ： 『Sunday Wellness Breeze』Season 33 Stage 3
■開催日時 ： 2026年2月1日(日) 10：00～12：00
■開催形式 ： Zoomオンラインセミナー
■プログラム ： 10：00～オープニング・主催者挨拶
10：20～『神経系に着目したメチル水銀の毒性発現機構』
篠田 陽先生 / Dr. Yo Shinoda
東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室 / 准教授
12：00～エンディング
■参加費 ： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
■定員 ： 1,000人
■お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_a_2GRF10SemybE50W06KvQ#/registration
■企画・主催 ： セリスタ株式会社
Tel ： 03-3863-1003
E-mail ： info@selista.jp
■Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp
是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。
【会社概要】
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤 承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング