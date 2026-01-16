六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）は、2026年4月1日（水）から7月12日（日）まで、新日本カレンダー株式会社が運営するWebメディア「暦生活」と、六甲山頂付近に位置しアルプス・ヒマラヤや日本の高山植物を展示・栽培する六甲高山植物園で、季節を愛でるイベントを開催します。

暦生活

1922年創業のカレンダーメーカーである新日本カレンダー株式会社が運営するWebメディア。日本の季節を楽しむ暮らしを「暦生活」と名付けて提案しており、季節の行事や旬のものを毎日発信するSNSの総フォロワーは60万人（2025年12月時点）を超えます。





■六甲高山植物園×暦生活 花びより 概要

【開催日】2026年4月1日（水）～7月12日（日）

【時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【参加費】無料（別途入園料要）

屋内では二十四節気、七十二候をひもとくパネル展や、日本の色と当園の花約900種を色で表現したインスタレーションを展示。（協力：暦生活） 屋外では、花をめぐってイラストが出来上がる「花あつめスタンプラリー」を実施します。またメインビジュアルのイラストを使用したオリジナルグッズも限定販売します。





園内で見られる季節の花





■初夏の高山植物展

4月25日（土）～5月6日（水・祝）10：00～16：00（最終日は15：30）【参加費】無料（入園料別途要）

■ハンモックカフェ

4月25日（土）～9月23日（水・祝）の土日祝開催

（GW・お盆期間は毎日開催）11：00～16：00（15：30ラストオーダー）

■写真教室

5月23日（土）、5月30日（土）10：30～12：00

【講師】いがりまさし（植物写真家・研究家）【参加費】2,500円【定員】各20名

■ヨーガ教室

6月28日（日）、7月11日（土）8：30～9：30

【講師】塚本真理（ヨーガ講師）【参加費】大人2,000円 小人1,000円【定員】25名

■藍のたたき染体験

7月4日（土）10：30～12：00／13：30～15：00【講師】沖和行（植物案内人）【参加費】1,000円【定員】各回20名





◆営業概要

【開園期間】3月14日（土）～11月29日(日)

【冬季特別開園】2月21日（土）～3月8日（日）土日祝 10：00～16：00 （15：30チケット販売終了）

【冬季特別開園入園料】大人（中学生以上）800円/小人（4歳～小学生）400円

【休園日】3月、4月の木曜日、および6月18日(木)～7月16日(木)の木曜日 ※4月30日(木)は営業

【開園時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【入園料】大人（中学生以上）900円/小人（4歳～小学生）450円【駐車場】1,000円 （繁忙日は変更あり）









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/5de9bfa441daed8c0e3d3e8c56bc5b08a71385d8.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1