石川県温泉まちめぐり実行委員会(いしかわ ONSEN GO 事務局)は、令和6年能登半島地震からの復興を目指し、県内全域の温泉地が連帯する広域連携キャンペーン「いしかわ ONSEN GO」を始めます。





いしかわ ONSEN GO チラシ





■ 「いしかわ ONSEN GO」 キャンペーン事業背景／概要

令和6年能登半島地震により、石川県内の観光産業は広域で甚大な打撃を受けました。能登半島地震から2年が経過しましたが、特に和倉温泉や輪島温泉郷においては今なお厳しい状況が続いています。このような状況の中、県内の温泉地が初めて広域連合として連帯し、石川が誇る「温泉文化」をつなげていくための事業を立ち上げることとなりました。

本事業は、県民および観光客の皆様に向けて、「冬の温泉まちめぐり」を新たな観光スタイルとして定着させることを目的とし、各メディアでの広報キャンペーンの他、県内8つの温泉地で温泉や旅館、お店をめぐるデジタルスタンプラリーを実施いたします。

この事業を通じて、「石川県の温泉文化」を盛り上げ、復興を加速させる大きな力にしたいと考えております。





＜キャンペーンホームページ： https://www.ishikawa-onsengo.com ＞









石川県の温泉地が初の広域連携

■ 事業内容

【いしかわ ONSEN GO ～ 冬こそ温泉のまち、はしご旅～】

〇期間：

2026年1月15日(木)～3月1日(日)





〇実施温泉地：

和倉温泉、湯涌温泉、白山温泉郷、辰口温泉、粟津温泉、片山津温泉、山代温泉、山中温泉





〇デジタルスタンプラリー概要：

期間中、対象となる温泉、旅館、店舗で500円以上のご購入でデジタルスタンプ1個進呈いたします。

(※入浴施設に限り400円以上でスタンプ獲得)

3つスタンプが集まるごとに1回の抽選応募可能です。また、抽選で合計300名様に温泉ギフトをプレゼントいたします。

＜賞品＞

・1等

各温泉地でつかえる旅館宿泊利用券・温泉ギフト券 20,000円相当 ［24名様］

・2等

各温泉地の物産品 (豆皿、石鹸、温泉地キャラクターグッズなど) ［276名様］