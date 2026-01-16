Æü´Ú¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥µー¡¦¿¶ÉÕ»Õ YUMEKI¤¬Åìµþ³®Àû¸ø±é³«ºÅ¡Ö2025 YUMEKI FANMEETING¡ãYou Make It¡äIN JAPAN¡×ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÌ£¤Î¤¢¤ë¥Èー¥¯¤ÇÌ¥Î»¡ª
2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖBOYS II PLANET¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÍ£°ì¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ç¥À¥ó¥µー¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤ÎYUMEKI¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢ー¤ÎÅìµþ¸ø±é¡Ö2025 YUMEKI FANMEETING¡ãYou Make It¡äIN JAPAN¡×¤¬NHK¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø±é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò¹ð¤²¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¡ÖBOYS II PLANET¡×¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖHOLA SOLAR¡×¤È¡¢Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÉ¾²Á³Ú¶Ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿aespa¤Î¡ÖWhiplash¡×¤Î¥á¥É¥ìー¡£YUMEKI¼«¿È¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤¿¤Î¤Ç²¿¥ö·î·Ð¤Ã¤Æ¤âÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Î¶õµ¤¤ä·Ê¿§¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Åìµþ¸ø±éMC¤Î¸Å²ÈÀµµü¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Î¶á¶·¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ªµ¢¤ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ËYUMEKI¤¬´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤È±þ¤¨¤ë²¹¤«¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³«Àß¤·¤¿YouTube¤ÎËè½µ¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎYouTube¹¹¿·¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¤ä¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÄê´üÅª¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò»×¤¦¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³ー¥Êー¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¥¤¥ó¥È¥í¤òÄ°¤¤¤Æ¶ÊÌ¾¤òÅö¤Æ¤ë¡ÖK-POP1ÉÃ¥¯¥¤¥º¡×¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂê¤È¤·¤ÆYUMEKI¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤·¤¿¶Ê¤äÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¿¶Ê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó(¥á¥¥º)¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éÁ´ÌäÀµ²ò¡ª¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿TOMORROW X TOGETHER¤Î¡ÖLove Language¡×¤ä¡¢ILLIT¤Î¡Öjellyous¡×¡¢¡ÖBOYS II PLANET¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î²ÝÂê¶Ê¡ÖNever Been 2 Heaven¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³ー¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëVCR¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤¿YUMEKI¤Ë¤è¤ë¥Üー¥«¥ë¥¹¥Æー¥¸¥³ー¥Êー¡£2025Ç¯¤ËÀ¤³¦Åª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖKPOP¥¬ー¥ë¥º! ¥Çー¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿ー¥º¡×¤Î³Ú¶Ê¡ÖSoda Pop¡×¤ÈBTS¤ÎJUNG KOOK¡ÖSeven¡×¤Î¥á¥É¥ìー¤òÈäÏª¤·¡¢YUMEKI¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤òÁÖ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ÇÊñ¤ß¤³¤ó¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¤ÏÍè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿3Ì¾¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ð¥¦¥ó¥É¥Üー¥ëÆþ¤ì¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¥¯¥¤¥º¡¢¥Ü¥È¥ë¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¢Î®¤·¤½¤¦¤á¤ó¤Ê¤é¤ÌÎ®¤·¥Üー¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ö99ÉÃ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¥³ー¥Êー¤Ø¡£Ãë¤ÎÉô¤Ç¤Ï30ÉÃ°Ê¾å»Ä¤·¤Ç¥¯¥ê¥¢¡¢Ìë¤ÎÉô¤Ç¤Ï»Ä¤ê0ÉÃ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥é¥¯¥ë¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¥á¥¥º¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¥á¥¥º¤¬¥²ー¥à¤¬¾å¼ê¤ÇÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¸«»ö¥²ー¥à¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥á¥¥º¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Î»£±Æ¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤¿¤ê¡¢ËâË¡»È¤¤¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
ºÆ¤Ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢YUMEKI¤È¤¤¤¨¤Ð¡ª¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥à¤Ø¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²ÝÂê¶Ê¡ÖChains¡×¤È¡¢BTS¤ÎJUNG KOOK¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖStanding Next to You¡×¤ò¥á¥É¥ìー¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤È¥»¥¯¥·ー¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÈáÌÄ¤Ë¤â¶á¤¤´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤âµÞ¾å¾º¡£
ºÆ¤Ó¤Î¥Üー¥«¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢YUMEKI¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1999Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖFirst Love¡×¤Î¥«¥Ðー¤òÈäÏª¡£YUMEKI¤ÎÍ¥¤·¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê²ÎÀ¼¤¬½éÎø¤Î½é¡¹¤·¤µ¤ÈÑ³¤µ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢YUMEKI¼«¿È¤â¡Ö³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ(¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë)ÎÉ¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢»×¤¤¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°TREASURE¤Î¡ÖB.O.M.B¡×¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥½¥¦¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤Þ¤Ç3ÅÔ»Ô¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿3¥ö·î´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó1¿Í1¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¸ì¤ëYUMEKI¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡Ö2025 YUMEKI FANMEETING¡ãYou Make It¡ä¡×¤Ï¡¢º£¸å¤ÎYUMEKI¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¡Ö2025 YUMEKI FANMEETING¡ãYou Make It¡äIN JAPAN¡×
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¡¡ÂçºåÉÜÎ©¹ñºÝ²ñµÄ¾ì(¥°¥é¥ó¥¥åー¥ÖÂçºå) ¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë
1Éô¡¡OPEN 13:00¡¿START 14:00¡¡¡¡2ÉôOPEN 17:30¡¿START 18:30
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û
2026Ç¯1·î12Æü(·î½Ë)¡¡NHK¥Ûー¥ë
1Éô¡¡OPEN 13:00¡¿START 14:00¡¡¡¡2ÉôOPEN 18:00¡¿START 19:00
