株式会社Vi-Che（所在地：東京都新宿区下落合、代表：酒井美智子）は、多目的スペース「Vi-Che.HUB」において、健康と美容で注目されている水素吸入サービス導入を目指しクラウドファンディングに挑戦しています。慢性疲労やイライラ、集中力低下など現代人の「不調」を「当たり前」にせず、本来の能力発揮をサポートする拠点づくりを目指します。現在、目標金額30万円に対して49%達成しており、支援募集は残り10日間となっています。（2026年1月25日まで）

「不調」を「当たり前」「仕方ない」で片付けない社会へ

現代社会において、慢性疲労、朝の目覚めの悪さ、頭痛、イライラ、PMS、花粉症といった状態が「当たり前」になりつつあります。こうした状態は単に「性格」や「体質」、「甘え」で片付けられがちですが、その背景には体のメカニズムの乱れが隠れている可能性があります。「プレゼンティーズム（出勤・出席はしているが生産性が上がらない状態）」や「無自覚不調（表面上は元気に働けているが体内では不調が進行している状態）」は、個人のつらさだけでなく、生産性低下による企業競争力の低下、医療費増加、労働人口減少など、日本の将来に大きな影響を与える社会課題となっています。こうした状況を受け、Vi-Cheは「幸せでゴキゲンに、人生を楽しむ人と社会」を目指すため、既存の仕事・美容分野に加えて健康事業に参入することを決定。その第一歩として、水素吸入サービスの実現を目指しています。

仕事・勉強しながら水素吸入できる多機能スペース

Vi-Cheが新宿区目白で運営する「Vi-Che.HUB」は、仕事や勉強をしながら、同時に細胞レベルでコンディションを整えることができる多機能拠点です。サプリメント店頭販売や健康・転職相談・ビジネス写真や受験写真撮影も併設し、人生のパフォーマンスを阻害するあらゆる要因を解決し、本来の力を最大化することを目指します。この拠点に、慶應義塾大学医学部と共同研究を行っているドクターズ・マン社の水素吸入機「H2JI1」を導入する計画です。水素吸入の健康効果は科学的に注目されていますが、忙しい現代人が時間を確保するのは難しいという課題があります。そこでVi-Che.HUBでは、仕事や勉強をし「ながら」水素吸入できる環境、またはリクライニングソファでくつろぎながら水素吸入できる環境を提供します。水素吸入は、近年健康分野で注目を集めていて、国内外で2,000報以上の論文があり、抗酸化、抗炎症、抗アレルギー、ミトコンドリア活性化、血流改善、自律神経調整などの作用が報告されています。導入予定の「H2JI1」は、国内で唯一、第三者機関の査読付き「体内動態」エビデンスを持ち、血中水素飽和度2.0%を達成できることが科学的に示されています。また、カニューレに水滴がつかず衛生的に使用できる点も特徴です。

「なんとなくの人生」から「自分で楽しくしていく人生」へ

Vi-Cheは「幸せでゴキゲンに、人生を楽しむ人と社会」を目指すライフオーナーシップカンパニーです。健康・仕事・美容・教育の4つの面から、自分では想像していなかったポテンシャルを引き出して輝かせ、心躍る選択肢をつかみ取れるよう伴走します。代表の酒井美智子は、ICU経営学専攻、在学中に結婚・出産・離婚を経験。人材ベンチャーのビースタイルと大手求人メディアのエン・ジャパンでキャリアを積み社長賞ほか多数受賞、2018年に人材サービスとヘアメイクで独立。2020年頃からの娘の体調不良をきっかけに分子栄養医学と出会い、2024年に分子栄養医学のカウンセラー認定を取得し、同年、株式会社Vi-Cheを設立しました。「エネルギーの土台が整った自分」「いい環境で力を発揮している自分」「見た目を磨いて自信を持てた自分」「視野が広がった自分」-そんな可能性を諦めず、なんとなくの人生から、自分で楽しくしていく人生へのサイクルを支えていくのがVi-Cheの目指すところです。

クラウドファンディングで支援募集中

Vi-Cheは本プロジェクトの実現に向け、クラウドファンディング「CAMPFIRE」に挑戦しています。現在、目標金額30万円に対して14万8,046円（49%）が集まっており、支援期間は残り10日間となっています。集まった資金は水素吸入機「H2JI1」の購入費、運用コスト、リクライニングソファやパーテーション設置費、広告費などに充てられます。リターンには、Vi-Che.HUBのワーク＆スタディスペース利用券（1,500円～）、水素発生剤「ANYSUI」（8,800円～）、健康カウンセリング（8,800円～）、など57種類が用意されています。ご自身やお子様の不調に悩む方には、検査や病院選びに関する何でも質問権（20,000円）がおすすめです。目標金額の約半分まで到達しましたが、この拠点を完成させ、「なんとなくの不調」で本来の力を発揮できていない多くの人々をサポートするためには、あと一歩の支援が必要です。どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。

会社概要

会社名：株式会社Vi-Che所在地：東京都新宿区下落合3-2-16 第3大鉄ビル2F代表者：酒井美智子事業内容：「幸せでゴキゲンに、人生を楽しむ人と社会」を目指す健康・仕事・美容・教育分野の事業公式サイト：https://www.vi-che.com/Vi-Che.HUBページ：https://www.vi-che.com/vi-che-hubクラウドファンディングページ：https://camp-fire.jp/projects/848775メール：info@vi-che.com電話：090-4459-5333