株式会社獅子道（Shishido Inc.、所在地：東京都新宿区、代表取締役：宍戸 俊信）は、インバウンドの聖地・浅草にて、津軽三味線と箏（琴）でロックを奏でるライブ公演「Asakusa: Rock music by Japanese Traditional Instruments（Japanese Lounge Night）」を定期開催、及び同会場にて初心者・外国人向けの「津軽三味線ワークショップ」を開催いたします。本公演は、数百年の歴史を持つ日本の伝統楽器を用い、ダイナミックで現代的なサウンドを創造する、これまでにない音楽体験を提供するものです。

■公演の背景と特徴

「獅子道」の活動は、東京観光財団（TCVB）の補助金を受け、専門的な編曲や広報活動を行っています。本公演では、以下のようなユニークな音楽体験を提供します。1. 伝統楽器によるロックの再定義 打楽器のような力強いアタックと速弾きが特徴の津軽三味線がリードギターのような旋律を奏で、箏は伝統的な音色に加えてギターのハーモニクスのような幻想的な響きを披露します。これらが融合し、全く新しい音楽の世界を構築します。2. 世界的なヒット曲のカバーマイケル・ジャクソンの「Smooth Criminal」やディープ・パープルの「Smoke on the Water」など、世界中の人々が熱狂するロック・ポップスの名曲を演奏します。3. 絶好のロケーション 会場は、浅草のシンボル・雷門の真向かいに位置する「浅草文化観光センター」です,。開演前には、同センターの展望デッキからライトアップされた浅草寺の夜景を楽しむことも可能です。4. インバウンド対応とアクセシビリティ多言語サポートを提供しており、初めて和楽器に触れる外国人観光客でも、演奏者による解説を通じて文化的な深みを感じることができます,。また、海外向けプラットフォーム「GetYourGuide」からも予約が可能です。

■開催概要 Asakusa: Rock music by Japanese Traditional Instruments (Japanese Lounge Night Vol. 103-105)

• 日程： 2026年1月27日（火） 2026年2月13日（金） 2026年3月13日（金）• 時間： 開場 18:30 ／ 開演 19:00（公演時間：約1.5時間）• 会場： 浅草文化観光センター 6階（東京都台東区雷門2-18-9）• 入場料： 3,300円（当日会場の受付にてお支払いください）• 出演： 小山貢山（三味線） ほか•申し込み方法：ご予約はメール［info@shamimaseter.com］またはGetYourGuide［https://www.getyourguide.com/en-gb/tokyo-l193/asakusa-rock-music-by-japanese-traditional-instruments-t1161015/?preview=XT344LL03X46PDQBG4DSB1DQQSQEZX5F］から•公式サイト「浅草公演 Japanese Lounge Night のご案内」https://www.tsugarushamisen.co.jp/post/asakusajln

■関連イベント：三味線無料体験会

公演に関連して、同会場にて初心者・外国人向けの「津軽三味線ワークショップ」も開催いたします。楽器経験不要、手ぶらで本格的な和楽器を体験いただけます。• 日時： 2026年2月24日（火）、3月24日（火） 16:30～19:00• 参加費： 無料

■会社概要

• 商号： 株式会社獅子道（Shishido Inc.）• 代表者： 宍戸 俊信（小山 貢山）•所在地：〒162-0055 東京都新宿区余丁町14-28•設立：2013年7月•事業内容：津軽三味線教室運営／演奏事業／楽譜出版などの出版事業• URL： https://www.tsugarushamisen.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社獅子道 担当：宍戸 俊信（小山 貢山）TEL：090-9063-2400 Mail：info@shamimaseter.com