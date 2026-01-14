DeepL、グローバル成長を加速するため、最高執行責任者（COO）と最高収益責任者（CRO）を経営陣に新任

DeepL

ケルン（ドイツ）発 - 2026年1月14日 - AI製品と研究をてがけるグローバル企業であるDeepLは本日、Gavin Mee（ギャビン・ミー）を最高執行責任者（COO）に、Detlef Krause（デトレフ・クラウス）を最高収益責任者（CRO）に任命したことを発表しました。両名の参画により、DeepLはエンタープライズ向けAIソリューションの導入拡大とグローバル成長の加速に向けた体制をさらに強化します。

DeepLの創設者兼CEOであるヤレック・クテロフスキーは次のように述べています。「ギャビンとデトレフの加入により、2026年は、当社のエンタープライズ向けAIソリューションの展開を加速させる重要な年となります。両名の専門知識は、当社の事業拡大、お客様のためのイノベーション推進、そしてAI製品と研究におけるグローバルリーダーとしての地位をさらに確固たるものにする上で不可欠です。」

最高収益責任者（CRO）デトレフ・クラウス

デトレフ・クラウスは、25年以上の経験を持つエンタープライズセールスのリーダーとして、Microsoft、Salesforce、SAP、ServiceNowにおいてシニアリーダシップ職を歴任。グローバルで着実かつ大規模な成長を遂げ、高い評価を得ており、ServiceNowのドイツ、EMEA、APAC地域におけるプレゼンス拡大に貢献しました。また、同社のドイツ組織を150名から500名以上に成長させ、EMEA Centralチームを倍増させるなどの実績により、高い影響力を持つリーダーとしての地位を確立しています。

デトレフ・クラウスは、次のように述べています。

「DeepLチームとの最初の会話から、2つのことがはっきりしていました。ひとつは、最も革新的な欧州のAI企業の一つに加わるということ。もうひとつは、唯一無二のチームの一員となるということです。これは私にとって実にワクワクする新たな始まりだと感じています。」

デトレフは、テクノロジー業界における輝かしいキャリアを経て退職するデイビッド・パリー＝ジョーンズの後任としてCROの立場を引き継ぎます。ヤレックは次のように述べています。

「デイビッドは、そのリーダーシップとDeepLの成功への貢献により、高い基準を設定しました。彼の献身的な姿勢と専門知識は、当社がAIを活用したコミュニケーション分野におけるグローバルリーダーへと成長する上で、極めて重要な役割を果たしました。ご尽力に深く感謝するとともに、ご退職にあたり、心よりお祝い申し上げます。デトレフがこの強固な基盤の上に、今後の成長をさらに加速してくれることを確信しています。」

デトレフのCROとしての主な目的は、エンタープライズ向けAIソリューションのDeepLの市場リーダーとしての地位を向上させることです。「DeepLはすでに世界トップクラスの言語AIで高く評価されていますが、現在ではエージェント型AIの分野においてもパイオニアとして存在感を増しつつあります。私の目標は、DeepLのAIを世界中の多くの企業へ届け、エージェント型ワークフローを拡大し、グローバル企業の事業運営の中核にDeepLを組み込むことです」と、デトレフは付け加えます。

最高執行責任者（COO）ギャビン・ミー

ギャビン・ミーは、Salesforce、Oracle、Adobe、UiPath、Palo Alto Networksなどの主要テクノロジー企業でシニアリーダーシップ職を歴任。グローバル市場に進出する組織の拡大において卓越した実績を持ちます。DeepLのCOOとしてのギャビンの主な役割は、業務を円滑に進め、チーム間の連携を強化し、組織の潜在能力を最大限に引き出すことであり、その任務には、DeepLの市場進出戦略を前進させ、エンジニアリング、研究、および場進出戦略の各チーム間の連携を強化することが含まれます。

ギャビン・ミーは次のように述べています。

「このエキサイティングな時期にDeepLに加われることを大変嬉しく思います。DeepLには、素晴らしい製品、情熱的なチーム、そして未来に向けた大胆なビジョンがあります。私の目標は、業務と働き方を進化させ、お客様の期待に応えることのみならず、投資家やパートナーに対しても価値を最大化することです。私たちは共に、AIを活用したコミュニケーション分野を牽引し続ける、世界トップクラスの組織を築いていきます。DeepLはイノベーションの最先端を行っており、その影響を世界中に届けるお手伝いをさせていただくことを楽しみにしています。」

AIを活用したコミュニケーションの未来

今回の人事は、DeepLにとって過去最強の一年となった2025年に続くものです。同年は、画期的なAI Agentのローンチや、Customization hubの導入といった大規模な製品拡充、そして他の主要なシニアリーダシップの任命など、大規模なプロダクト拡張に彩られました。DeepLはこの勢いをさらに加速させ、2026年には欧州をはじめとする世界各地でAIソリューションの展開を拡大することで、ビジネスや個人の意思疎通の方法と働き方を再定義する、AI技術を活用した革新的なイノベーションを促進してまいります。

DeepLについて

DeepLは、複雑なビジネス課題に対応できる、安全かつインテリジェントなソリューションの構築に注力するグローバルなAI製品開発・研究企業です。228のグローバル市場で、20万社以上の法人顧客と数百万人の個人が信頼を寄せるDeepLの言語AIプラットフォームは、人が行ったように自然な翻訳、文章の推敲、リアルタイム音声翻訳を実現します。革新性、品質、セキュリティを重視した開発の歴史を基盤に、DeepLは言語分野を超えた製品展開を進めており、「DeepL Agent」は、事務職や専門職などの業務担当者の働き方を変革する自律型AIアシスタントとして設計されています。2017年、CEOのJarek Kutylowskiによりドイツ・ケルンにて設立されたDeepLは、現在1,000人以上の情熱的な従業員を擁し、Benchmark、IVP、Index Venturesなどの世界的に有名な投資機関から支援を受けています。詳しくは、www.deepl.comをご覧ください。