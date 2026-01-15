サステナ推進を、グローバルなビジネス拡大の原動力に

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）の執行役員 ブランドコンサルティング部長の黒田天兵は、国連グローバル・コンパクト（UNGC）の日本支部であるグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）関西分科会が主催した「知恵の交流会」（2025年12月5日開催）にアドバイザーとして参加したことをお知らせいたします。

■「知恵の交流会」開催の背景と目的

GCNJの関西分科会は、関西圏に拠点を置く加盟企業・団体が、国連グローバル・コンパクト10原則を中心に、SDGs（持続可能な開発目標）やサステナビリティに関する知見を深め、実践に向けた情報交換やネットワーキングを行う場です。その一環として開催される「知恵の交流会」は、参加企業が抱える具体的な課題や悩みに対して、外部専門家や他社と知恵を共有し合い、解決のヒントを探る実践的な活動です。

2025年の「知恵の交流会」は、「サステナビリティの経営統合」「サステナビリティの社内浸透」「外部開示・外部評価対応」「気候変動」「生物多様性」「人権」「人的資本経営／人財育成・活用」といった複数のテーマを掲げ、様々な立場からフラットに意見交換することで、ディスカッションを深め、気づきを共有し合いました。

■株式会社揚羽 執行役員 ブランドコンサルティング部長 黒田天兵のコメント

「知恵の交流会は、100名を超えるサステナビリティ推進者の皆さんが集っており、熱量も高く、学び合おうという意欲に満ちた場でした。皆さんと意見交換する中で印象的だったのは、特にグローバルなビジネスの現場では、サステナビリティの知識・実践不足では取引停止を言い渡されるほど、ルールや規定が整備されているので、『とりあえずやりました』という従業員教育では済まされないという話です。そのため、企業ごとに工夫の凝らされた社内浸透の取り組みを実施していて、アドバイザーとして参加した私自身も、非常に刺激を受ける時間でした」

■グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）について

国連グローバル・コンパクトは、世界各地の企業が自社の事業や戦略を、人権、労働、環境、腐敗防止の分野にわたる10の原則に沿ったものとし、国連の目標に貢献するよう呼びかける、国連事務総長の特別イニシアチブです。その日本支部として、署名企業や団体がSDGsの達成やサステナビリティ経営を実践するためのプラットフォームを提供。多様なテーマ別分科会での知見共有やネットワーキングを通じて、日本における企業の社会課題解決貢献に向けた具体的なアクションを牽引しています。

▼ブランディングの相談を承ります

弊社は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントとともに汗をかきながら伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援”する姿勢を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームよりお声がけください。⇒https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2602_pr_gcnj/)

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2602_pr_gcnj/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv FAX：03-6280-3337