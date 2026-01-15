ZAI株式会社、Y2 Incubateを引受先とした資金調達を実施

ZAI株式会社

ZAI株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：神賀 英悟、以下「ZAI」）は、Y2 Incubate合同会社（本社：滋賀県草津市、代表社員：金子 佳市、以下「Y2 Incubate」）を引受先とする資金調達を実施したことをお知らせいたします。

本調達により、当社はプロダクト基盤の強化および事業成長の加速を図ってまいります。

ZAIは、「全ての材に新たな価値を」ことをミッションに掲げ、これまで見過ごされてきた無駄や情報の価値を再定義する事業を展開してきました。現場起点での課題解決とテクノロジーの融合により、持続可能で柔軟な仕組みづくりを進めています。

今回の資金調達は、当社の思想やこれまでの取り組み、そして中長期的な成長可能性をご評価いただいた結果であり、次の事業フェーズへ進むための重要なマイルストーンと位置付けています。調達した資金は、主に以下の用途に充当する予定です。

・自社プラットフォームおよび関連システムの開発強化

・サービスの利便性・拡張性向上に向けた研究開発

Y2 Incubateとは、単なる資本関係にとどまらず、事業戦略や組織づくりに関する対話を重ねながら、長期的な視点での価値創出に取り組んでいくパートナーシップを構築してまいります。

■ 代表取締役 神賀 英悟 コメント

「この度、Y2 Incubateという心強いパートナーを迎えることができ、大変嬉しく思っています。当社の挑戦は、短期的な成果だけでなく、社会や産業のあり方そのものを少しずつ更新していくことにあります。今回の資金調達を契機に、プロダクト・組織の両面をさらに磨き上げ、より多くの方に新しい価値を届けていきたいと考えています。」

ZAIは今後も、多種多様な事業活動の現場に根ざした視点を武器に、既存の枠組みにとらわれないサービス開発を推進し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。



〇 ZAI株式会社

会社名：ZAI株式会社

代表者：代表取締役 神賀 英悟

所在地：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai 4階

設立：2024年1月

事業内容：端材アップサイクル事業【はざいっぽ】のシステム開発・運営

URL：https://hp.zai-ltd.com/

〇 Y2 Incubate合同会社

会社名：Y2 Incubate合同会社

代表者：代表社員 金子 佳市

所在地：滋賀県草津市

事業内容：インキュベーション事業、エンジェル投資事業

URL：https://y2-incubate.com/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本件に関するお問い合わせ先

担当：ZAI株式会社 広報担当者

E-mail：info@zai-ltd.com