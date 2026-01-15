ハイパーオートメーションツール「Yoom」が顧客・追客管理ツール「KASIKA」とAPI連携開始

Yoom株式会社

あらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツール「Yoom（ユーム）」を開発・運営するYoom株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：波戸崎 駿）は、

Cocolive株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山本 考伸）が提供する顧客・追客管理ツール「KASIKA」とAPI連携を開始しました。

■本サービスの連携ポイント

KASIKAは、不動産会社の営業・マーケティング活動を支援するマーケティング・オートメーション （MA）ツールです。今回のAPI連携によりYoomが連携している700以上のアプリとKASIKAを連携して営業・マーケティングに関わるあらゆるフローを自動化することができます。

Yoomの連携アプリ一覧 :https://lp.yoom.fun/apps■連携により実現が可能となる業務の例

・Salesforce、kintone、スプレッドシートなどで管理されている顧客・案件情報を、KASIKAへ自動反映

・施工管理ツールの情報を、KASIKAへ自動反映

■KASIKAとは

KASIKAはCocoliveが提供する、住宅・不動産会社の営業・マーケティング活動を支援するマーケティング・オートメーション（MA）ツールです。住宅・不動産営業における追客の徹底管理・顧客管理の強化を図ることができ、自動メール・SMS・LINE送信機能による追客強化、顧客行動の可視化による提案力強化、休眠顧客管理による来場数・受注数アップ、ポータル反響の自動取り込みや顧客管理レポートによる営業組織の提案力向上などが実現されます。

詳細を見る :https://cocolive.co.jp/■Yoomとは

YoomはAI・API・RPA・OCRなどの様々な技術を組み合わせてあらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツールです。従来のRPAだけでは実現できなかった多くの繰り返し発生する事務作業を、簡単に自動化することが可能です。セールス・人事・労務・経理など企業内の様々な部門での業務の効率化・自動化を実現します。現在450種以上のアプリ・サービスと連携しており、現在未連携のサービスであってもご要望に応じて積極的に連携を行います。

詳細を見る :https://lp.yoom.fun/