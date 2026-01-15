施工管理職専門転職エージェント「ウズカレセコカン」開始／完全無料で「転職支援」＋「学習支援」

株式会社UZUZ

IT/DX分野の教育研修事業、転職エージェント事業を展開する株式会社UZUZ COLLEGE（ウズウズカレッジ）https://uzuz-college.jp/[本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：川畑 翔太郎]は、専門知識ゼロでも施工管理職に転職できる完全無料の就職支援型オンラインスクール「ウズカレセコカン」を開始いたしました。

需要に対して慢性的な人材不足に陥っている建設業界では、現場全体を指揮する施工管理を担う人材確保が喫緊の課題となっています。「ウズカレセコカン」では必須スキルを基礎から丁寧に教え、専任アドバイザーが適性に合う企業を紹介し、就業決定するまで無制限でサポートします。

「ウズカレセコカン」を開設した背景

１.圧倒的な「人手不足」

日本の建設業界は施行管理職をはじめ、人材不足が大きな課題となっています。国土交通省によると、建設業の就業者数は1997年の685万人をピークに減少傾向で、2022年には479万人にまで落ち込みました。

高齢化も深刻で、2022年は55歳以上が35.9％、29歳以下が11.7%という状況です。今後10年以内に熟練の技術者が大量に定年退職を迎えるため、人材の供給不足はさらに加速すると見込まれます。

画像：国土交通省「建設業を巡る現状と課題(https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001610913.pdf)」

２.社会インフラ老朽化問題は待ったナシ

その一方で市場のニーズは拡大しています。国土交通省によると、政府と民間を合わせた建設投資額は2010年度に約42兆円で底を打った後で増加傾向に転じ、2025年度は前年度比3.2％増の約76兆円になる見通しです。

画像：国土交通省「建設業を巡る現状と課題(https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001610913.pdf)」

「需要は増えるのに、担い手が減る」という大きな需給ギャップが生じている中、日本が抱えるのが道路橋やトンネル、水道管など社会インフラの老朽化問題です。インフラの多くが高度経済成長期に整備されたため、維持管理やメンテナンスのニーズが今後数十年にわたって加速度的に増大するとみられ、国の最重要課題の一つとなっています。

画像：国土交通省「建設後５０年以上経過する社会資本の割合(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/_pdf/50year_percentage.pdf)」

こうした課題を解消するため未経験者でも採用する企業が増えていますが、特に施工管理のような業務全般の品質を左右するポジションでは、スムーズに業務をスタートするための必須スキルを備えた人材へのニーズが特に強くなっています。

「ウズカレセコカン」とは

特徴１.：入社前に「現場の基礎」を習得できる

図面の読み方や安全管理など、実務で必要な知識を事前に学習します。専門知識ゼロからでも自信を持って新たなキャリアに挑戦できます。

特徴２.：完全オンラインでどこでも学習可能

通学不要の完全オンラインカリキュラムなので、今の仕事を続けながら、自宅や好きな場所で自分のペースで学習を進められます。1on1で担任講師がつくため、挫折せずに学習が進められます。

特徴３.：「未経験歓迎」の優良求人を多数保有

学習と同時に勧められる就職活動サポートでは、未経験者を積極採用している建設業界の優良求人を厳選して紹介します。ブラック企業を徹底排除し、定着率の高い企業のみを案内することで、安定したキャリアへの第一歩を支援します。

特徴４.：書類添削・面接対策は「無制限」

専任アドバイザーによる職務経歴書の添削や模擬面接は、回数無制限で対応します。内定を獲得できるまで徹底的に個別サポートします。

〇受講期間

平均して1ヶ月～1ヶ月半程度。サービス利用開始から2週間程度で内定を獲得することも可能。自身のペースで進められるため、「すぐに就職したい」「じっくり学習してから」など個人の状況に合わせてサポートします。



〇料金

完全無料



〇サービス利用について

サービス詳細・お申し込み：https://sekokan.uzuz-college.jp/

株式会社UZUZ COLLEGE（ウズウズカレッジ）について

株式会社UZUZ COLLEGEは、IT・DX分野を中心とした「スキル人材」の不足を解決するため、個人・法人・自治体向けに 人材育成 やリスキリング支援を提供しています。

UZUZグループは、2012年より10年以上にわたり若手人材（第二新卒・既卒・フリーター・新卒）のキャリア支援を行い、これまで3,000人以上の未経験者をITエンジニアとして輩出してきました。

特にUZUZ COLLEGEでは、未経験者向けに技術スキルの学習支援を提供しながら、就職・転職支援を行うことで、高い「就業決定率」と「入社後の定着率」を実現してきました。今後は事業領域を「IT/DX分野」だけでなく、「スキル学習が必要な分野」に広げることで、日本の技術者不足を解決していきたいと考えています。

＜参考情報＞

業務関連知識の学習だけでなく、業務理解度や納得度を高めることで、受講者数10万人以上(※1)、利用満足度4.4以上/5.0(※2)、入社後の定着率も97%以上(※3)と高水準を維持し、利用者のみならず採用企業からも好評価をいただいています。

※1：ウズウズカレッジの教材利用、学習支援、就職支援を利用したユーザー数の累計

※2：ウズウズカレッジの教材、学習支援、就職支援を対象に、弊社にて実施している利用満足度調査

※3：カリキュラム修了後、ウズウズカレッジ経由で就職した方の入社半年後の就職定着率（対象期間：2020年1月～現在）

会社概要

株式会社UZUZ COLLEGE（ウズウズカレッジ）

代表者：代表取締役社長 川畑 翔太郎

本社所在地：〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目1-1 幡ヶ谷プラザビル4階A

設立：2024年2月

事業内容：IT/DX分野の教育研修事業、リスキリング支援事業、公共事業

コーポレートサイト：https://uzuz-college.jp/

UZUZグループ概要

代表者：代表取締役社長 岡本 啓毅

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目11-20オフィススクエアビル新宿3階

設立：2012年2月

事業内容：若手人材（第二新卒、既卒、フリーター、新卒）に特化した就業支援事業、IT/DX分野を中心とした教育研修事業、ITエンジニアのSES事業、就労移行支援サービス

グループ会社

株式会社UZUZホールディングス：https://uzuz-holdings.jp/

株式会社UZUZ：https://uzuz.jp/

株式会社ESES：https://eses-inc.jp/

株式会社UZUZ COLLEGE：https://uzuz-college.jp/

株式会社Otaks：https://otaks.jp

株式会社UZUZ Plus：https://uzuz-plus.jp/

関連メディア

キャリア情報メディア「第二の就活」：https://uzuz.jp/service/career-support/column/

無料匿名でキャリア相談ができる「キャリエモン」：https://career-emon.com/media/

UZUZの新卒就業サポート：https://uzuz-shinsotsu.jp/

ウズカレセコカン：https://sekokan.uzuz-college.jp/

YouTubeチャンネル「ウズウズカレッジ」：https://www.youtube.com/channel/UCRDj3fsO4eEwh1yHgRoRiww

YouTubeチャンネル「ひろさんチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCmAqktSctzCRCMQ_HEUjGnw

YouTubeチャンネル「ITエンジニアch【ESES社長・白川】」：https://www.youtube.com/@itengineer-career/videos