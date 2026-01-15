【無料セミナー】意外と使っていない″便利な機能″とは？ LINE公式アカウント活用セミナー 新規集客に繋がる活用術

株式会社WeBridge

開催日時 2026年01月15日(木) 13:00～13:30

場所 オンライン（Zoom開催）

参加費 無料（どなたでもご参加いただけます）

【セミナー概要】

LINEの利用者は9,900万人以上と言われております。SNS利用者数で圧倒的な一位維持しており、日本の人口の80%近くがLINEの利用者となっております。 多くのユーザーがスマートフォン片手にLINEを用いてやり取りしているからこそ、 LINEでの対策は、集客・求人・ブランディングで見たとしても必要不可欠な対策になっております。

本セミナーでは、LINEを活用したブランディングや集客までの導線づくりを徹底解説いたします。

【セミナー内容】

意外と使っていない"便利な機能"とは？ LINE公式アカウント活用セミナー 新規集客に繋がる活用術

【こんな方におすすめ】

・LINEにおける集客やブランディング対策を知りたい

・再来店を獲得したい

・具体的な対策方法がわからない

・基礎的な活用方法を知りたい。

【登壇者】

株式会社WeBridge WEBマーケティング事業部 川島 亮太

【参加方法】

下記からフォームから事前登録をお願いします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/4317604099935/WN_hhHBgd6ESUO1z9Z2u0SKxg#/registration

※ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。

【★参加者特典★】

アンケートにご回答いただくと、「公式LINE運用の専門家」によるマンツーマンでの公式LINEの活用無料診断を受けることが可能です。 アカウント状況や対策できる箇所、 どの点を改善すれば効果・反響が見込めるか、活用方法のご相談、 その他のご質問やご相談などお時間が許す限りご活用いただけます。

※録画、録音、撮影、スクリーンショットやダウンロード、資料の無断転用はご遠慮いただいております。

※セミナー終了後にアンケートのご案内もさせて頂きます。

