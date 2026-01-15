子育て中のママと挑戦する若者を支援するライブ配信事務所

株式会社 Hot Dream

2026年1月15日

株式会社 Hot Dream （本社：大阪府大阪市、代表取締役：前田大輝）は、

子育て中のママおよび「これから何者かになりたい」と願う若者を主な対象とした

ライブ配信事務所 「homeLive（ホームライブ）」 を正式にローンチいたします。

homeLiveは、「在宅でも安心して、長く続けられる環境づくり」を軸に、

ライバー一人ひとりの生活背景に寄り添ったサポート体制を整えた

新しい形のライブ配信事務所です。

■ 立ち上げの背景

近年、ライブ配信は個人が活躍できる新たな表現・収入の手段として注目を集めています。

一方で、

子育て中で外で働くことが難しい方

挑戦したい気持ちはあるが、何から始めれば良いかわからない若者

配信を始めたものの、相談できる環境がなく挫折してしまう方

といった課題も多く存在しています。

homeLiveは、そうした不安や孤立をなくし、

「家族のように支え合える、あたたかいコミュニティ」をつくるために誕生しました。

■ homeLiveの特徴

1．在宅・未経験からでも始めやすいサポート体制

配信未経験の方でも安心してスタートできるよう、

配信ジャンルの選定から初配信の設計、運営の基礎まで丁寧にサポートします。

2．子育て中のママにも寄り添う環境

時間に制約のある方でも無理なく活動できるよう、

ノルマに縛られない柔軟な運営方針を採用しています。

3．挑戦する若者を本気で応援

「何者かになりたい」「自分の力を試したい」という若者に対し、

配信を通じた成長と自己実現の場を提供します。

4．日本一あたたかいライバーコミュニティへ

誠実さ・楽しむ心・挑戦する姿勢を大切にし、

安心して長く活動できる環境づくりを目指しています。

■ ローンチ記念キャンペーンについて

homeLiveでは、事務所の設立およびサービスローンチを記念し、

「homeLive 設立記念 新規ライバー募集大キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは、2026年1月中に面談および所属登録を完了された方限定で、

これからライブ配信に挑戦される方が安心してスタートできるよう、

初月を中心とした特別なサポートおよび成果達成ボーナスをご用意しております。

【キャンペーン内容】

１. 初月サポート優先対応

配信に関するご相談や戦略設計について、

代表およびマネージャーが直接サポートいたします。

２. 初配信ブースト設計

初配信の内容・配信時間帯・方向性について、

お一人おひとりに合わせた個別設計を行います。

３. 初収益達成サポート

プロフィール設計、配信タイトル、視聴者導線など、

初収益獲得に向けた具体的なアドバイスを行います。

４. 初月ノルマ・ペナルティ完全免除

ご家庭・お仕事・学業を最優先として活動いただけるよう、

初月はノルマおよびペナルティを設けておりません。

５. 成果達成ボーナス（合計最大5万円以上）

配信活動の成果に応じて、以下のボーナス特典をご用意しております。

初収益達成：スターバックスチケット 1,000円分

初月配信時間100時間達成：Amazonギフト券 5,000円分

2ヶ月連続 配信時間100時間達成：Amazonギフト券 15,000円分

3ヶ月連続 配信時間100時間達成：Amazonギフト券 30,000円分

【対象条件】

2026年1月中に面談を実施された方

同月中に所属登録を完了された方

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

■ 今後の展望

homeLiveは、単なるライブ配信事務所にとどまらず、

「人生の挑戦を応援する居場所」となることを目指しています。

子育て中のママが自分らしく輝ける場所として、

そして若者が夢に向かって踏み出す第一歩として、

長く愛されるコミュニティづくりを進めてまいります。

■ 事務所概要

事務所名：ライブ配信事務所 home Live（ホームライブ）

運営会社：株式会社 Hot Dream

代表者：前田大輝

事業責任者：古川裕二

所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町３丁目７番４６号

ターミナルルーエ１階路面店104号室

設立日：2026年1月15日

ライブ配信事務所 homeLive 紹介ページ： https://hotdream.technology/lp_homelive

公式LINE：https://page.line.me/mbi6822p

事業内容：ライブ配信者の育成・マネジメント事業

■ 代表コメント

株式会社 HotDream

代表取締役 前田大輝

homeLiveは、「家庭や環境の制約があっても、自分らしく挑戦できる場所をつくりたい」という想いから立ち上げたライブ配信事務所です。

子育て中で外に働きに出ることが難しい方や、これから何者かになりたいと考えている若者が、安心して一歩を踏み出せる環境を提供したいと考えています。

私たちは、数字や成果だけを追いかけるのではなく、誠実さ・楽しむ心・挑戦する姿勢を大切にし、ライバー一人ひとりと長く向き合っていく事務所であり続けたいと考えています。

homeLiveが、誰かの人生の挑戦を後押しできる「居場所」となるよう、チーム一丸となって取り組んでまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社HotDream

広報担当 前田大輝 古川裕二

E-mail：maeda@hotdream.co.jp

TEL：070-6402-9180