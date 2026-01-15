まつげエクステ施術用「ギザギザ掻き分けツイーザー」まつげエクステ・アイビューティー商材メーカー 松風が発売

株式会社松風

まつげエクステンション商材をはじめとするアイビューティー商材の製造・販売を手がける株式会社松風（本社：大阪府大阪市、代表取締役：廣岡孝繁）は、まつげエクステ施術用「ギザギザ掻き分けツイーザー」を発売いたしました。本製品は、日本製ツイーザーとして初めて(※)先端に精密な凹凸加工を施した高機能モデルです。

（※2025年12月時点 自社調べ／日本国内にて販売されている「まつげエクステ施術用日本製ツイーザー」として）

開発の背景

ギザギザ掻き分けツイーザー / 日本製〈全長14.0cm〉

まつげエクステの施術において、「掻き分け」は施術クオリティと効率を左右する重要な工程です。

しかし現場では、多くのアイリストがこんな悩みを抱えています。

「地まつ毛が上手く掻き分けられない」

「せっかく掻き分けたのに、手がぶれて隣の毛が入ってきてしまう」

「掻き分けに時間がかかり、施術全体の効率が上がらない」

特に経験の浅いスタッフにとって、細く繊細な地まつ毛を1本ずつ正確に分離する作業は難易度が高く、施術時間の長期化や顧客満足度への影響が課題となっていました。

こうした現場の声に応えるため、松風は長年培ってきた精密加工技術を活かし、「掻き分けのストレスをゼロにする」というコンセプトのもと、本製品の開発に取り組みました。

商品の特徴

1. 日本製初、先端凹凸加工による「ラッシュキャッチ構造」

本製品最大の特徴は、ステンレス製ツイーザーの先端に施された精密な凹凸です。松風が独自に開発した「ラッシュキャッチ構造（Lash-Catch Structure）」により、まつ毛1本1本を溝（凹部）がしっかりと捉え、隣の毛と混ざることなく的確にセパレートします。

この繊細な加工は非常に高度な技術を要するため、日本製ツイーザーとしては初めての実現となります。

2. 掻き分けた毛が「逃げない」ホールド設計

従来のツイーザーでは、一度掻き分けた毛が滑って戻ってしまうことがありました。本製品は、凹凸構造が毛をしっかりホールドするため、何度もツイーザーを入れ直す手間がありません。1回の動作で確実に掻き分けが完了し、スムーズな施術を実現します。

3. 新人からベテランまで、サロンワーク全体の効率アップ

先行販売を実施した展示会では、経験豊富なアイリストの方々から「これ、使いやすい！」「作業が早い」と高い評価をいただきました。

また、導入いただいたサロン様からは「新人スタッフの施術時間が大幅に短縮できた」とのお声も頂戴しております。施術者の経験を問わず、サロンワーク全体の効率アップに貢献します。

ご使用方法

日本製で初となる先端凹凸加工

本製品は、先端のギザギザ（凹凸）部分を下向き（地まつ毛側）にしてご使用いただくことで、最大のパフォーマンスを発揮します。

お取扱い上のご注意

本製品は精密な掻き分け性能を実現するため、先端を非常にデリケートに仕上げています。

- 落下・衝撃により先端が折れたり曲がる可能性があります- 力を入れすぎると先端が反る場合があります- 保管時は必ず付属の専用ケースをご使用ください

※本製品は構造の特性上、修理・研磨などのメンテナンスサービス対象外となります。

商品概要

商品名： ギザギザ掻き分けツイーザー / 日本製

全長： 14.0cm

素材： ステンレス

原産国： 日本

販売方法： サロン専売品（松風公式サイトにてアイビューティーサロン様向けに販売）

▼商品ページ https://www.eyecosme.jp/pd/5113(https://www.eyecosme.jp/%E3%82%AE%E3%82%B6%E3%82%AE%E3%82%B6%E6%8E%BB%E3%81%8D%E5%88%86%E3%81%91%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC/pd/5113?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=gizagiza_tweezer_launch)

株式会社松風について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jNxPVws3d6g ]

私たち松風は、『施術者の皆さまが、消費者の方々へ満足と笑顔をお届けする』そのお手伝いのため、業界最高水準のアイビューティー商材のご提供を使命としています。

社名： 株式会社松風

所在地： 〒540-6591 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル19F

URL： https://www.eyecosme.jp/(https://www.eyecosme.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=gizagiza_tweezer_launch)

資本金： 1,300万円

代表取締役： 廣岡孝繁

事業内容： プロ向けまつげエクステンション商材他アイビューティー商材の製造・販売

本件に関するお問い合わせ先

株式会社松風 ITデジタルマーケティングチーム 担当：坂田

お問い合わせフォーム：https://www.eyecosme.jp/contact/(https://www.eyecosme.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=gizagiza_tweezer_launch)