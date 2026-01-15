NECフィールディング、会社紹介動画およびコーポレートサイトを刷新 ～より良いサポートサービスの未来に向けて、保守DXの取り組みと主要サービスを紹介～

NECフィールディング株式会社

NECフィールディング株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：形山嘉浩、以下「当社」)は、2030年に向けた企業ビジョン「NECグループのトータルサポートサービスカンパニー」の実現に向け、会社紹介動画およびコーポレートサイトを刷新し、本日公開しました。

新コンテンツでは、独自の保守支援システム「CS-Force」(注)をはじめとした、当社が注力する保守領域におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みや重点サービスを中心に紹介しています。

会社紹介動画掲載ページ URL：https://www.fielding.co.jp/info/about.html(https://www.fielding.co.jp/pr_company_movie/)

コーポレートサイト URL：https://www.fielding.co.jp/

【保守支援システム「CS-Force」について】

約60年にわたる保守事業のノウハウを元に、受付から作業、部品管理までを一元管理する保守支援システム「CS-Force」を構築し、2025年4月に運用を開始しました。これにより、現場のナレッジと多様なデータ、NECグループの技術を融合し、サポートサービス機能を包括的に強化しました。

また、AI音声認識技術を活用した自動起票やチャットボットの導入で業務効率化を図り、お客さまのご要望への迅速な対応が可能となりました。今後は、さらなるAI活用により、業務効率化やサービス品質の向上につなげていくとともに、日本を代表する「保守の共通基盤」への進化を目指します。

当社はNECグループの「ト-タルサポートサービスカンパニー」として、ICTシステムの企画・設計から導入・構築、運用・保守までのライフサイクルを、日本全国で24時間365日提供しています。これまで培ってきた経験を元に、今後はさらなる価値提供を目指し、お客さまの潜在的な課題を先回りして解決するソリューションの提供をより強化していきます。

【NECフィールディング株式会社 会社概要】

名称：NECフィールディング株式会社

代表者：代表取締役 執行役員社長 形山嘉浩

本社所在地：東京都港区芝浦四丁目9番25号 芝浦スクエアビル

設立：1957年3月

事業内容：ICTシステムのコンサルティングから設計、構築、運用、保守に至るライフサイクル全領域をカバーしたワンストップサービスを提供しています。さらに、医療・介護をはじめとしたさまざまな領域の機器をマルチベンダ製品で展開・対応し、お客さまシステムをトータルにサポートしています。

(注)CS-Force：保守支援システムをクラウド環境に構築・刷新し、マルチベンダ製品への対応を実現

https://www.fielding.co.jp/news/htm/20250417.html

＜関連コンテンツについて＞

NECフィールディングの保守DXに関する取り組み URL：https://www.fielding.co.jp/info/dx

＜本件に関するお問い合わせ先＞

NECフィールディング株式会社 経営企画統括部

パブリックリレーショングループ

E-Mail：pr@fildg.jp.nec.com