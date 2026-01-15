エコバディス・ジャパン株式会社EcoVadis SAS社（共同CEO兼共同創業者 ピエール=フランソワ・タレール、以下「EcoVadis」）は、SOMPOリスクマネジメント株式会社（代表取締役社長：中嶋 陽二、以下「SOMPOリスク」）と SSBJ基準によるサステナビリティ情報開示に向けた企業の体制構築を支援すべく2026年2月5日にウェビナー「EcoVadis をフル活用したSSBJ基準のサステナビリティ情報開示への備え」を実施する事となりました。

- 背景時価総額3兆円以上の東京証券取引所プライム市場上場企業から順次開示が始まるSSBJ基準のサステナビリティ情報は、そのデータの収集・分析に各企業が膨大な工数をかけて対応しています。既に体制を整えた企業においても、バリューチェーンにおけるリスクの把握や、主要サプライヤーを巻き込んだエンゲージメントによるリスク是正には継続的な規制対応管理体制の向上が求められています。

- ウェビナーの開催意義本ウェビナーは、2025年10月16日に基本合意書を締結したSOMPOグループのリスクコンサルティングファームであるSOMPOリスクと、国際的なサステナビリティ評価機関であり持続可能なサプライチェーン管理サービスを提供するEcoVadisによる協業企画です。サステナビリティ情報開示に向けて改めてその要点を整理し、両社ソリューションの活用による開示体制の改善・強化の支援策をステップバイステップで皆様にご理解頂ける様ご案内します。今回のような情報開示規制では、初期の体制構築だけでなく、その後の効率化と改善を図る事により、ステークホルダーへの信頼性の高い情報提供を通じてサステナビリティ観点での企業価値向上の土台を築く事が出来ます。規制対応によって可視化されたリスクに対し、包括的リスク管理コンサルティングを行うSOMPOリスク、持続可能なサプライチェーン構築支援を提供するEcoVadisが協業支援することで、日本企業のサステナビリティ推進活動に貢献していきます。- ウェビナーのお申込みウェビナー申し込みリンク(https://events.zoom.us/ev/AtzgoC2PvOmz3sv0wPQnPsRt7fO040K6IpyhgQfgnj1yriDmWbc7~AgEZsfnVlKDQ3wH_LABO0Oyi_-RuZaAUSWB-QwNBkx4CGGr0V9lV_rrp0SnetuKl899hSsmTnuJYFke9_OdQBsEy9w)

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社について

ＳＯＭＰＯリスクマネジメントは、ＳＯＭＰＯグループのリスクコンサルティングファームとして、全社的リスクマネジメント（ＥＲＭ）、サプライチェーンリスク管理、サイバーセキュリティ対策、防災・減災等の領域で幅広いサービスを提供し、社会と企業の課題解決をリスクの観点から支援しています。

<公式ウェブサイト> https://www.sompo-rc.co.jp/



EcoVadis（EcoVadis SAS）について

EcoVadisは、グローバルサプライチェーンにおけるサステナビリティ・インテリジェンスと評価を提供することで、企業活動におけるリスク低減及び改善を促進し、持続可能な社会を実現することをミッションとしています。現在250の業種と180カ国において150,000社以上のサプライヤーが評価受審しています。バイヤー企業は自社のサプライチェーンネットワークにおけるサプライヤー企業の評価を基に、強みや改善点の把握に加えて是正措置実施までをEcoVadisプラットフォーム上で統合管理することができます。

<公式ウェブサイト> https://ecovadis.com/ja/

以上

報道機関からのお問い合わせ先

■ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社

マーケティング部 広報担当

TEL:03-3349-3500

■ エコバディス・ジャパン株式会社

マーケティング部

Email:mktjp@ecovadis.com