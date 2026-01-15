サイトライン、SCOPE 2026に出展 ─ データとコンサルティングで、次世代臨床開発の未来を探る

Evaluate Japan 株式会社

2026年2月2日から5日、米国フロリダ州オーランドで開催されるSCOPE 2026（主催：Cambridge Healthtech Institute）において、サイトラインはスポンサーとして参加し、ブース展示および専門セッションを通じて次世代の臨床開発を支援します。

SCOPEは、製薬企業、バイオテック、CRO、学術機関など、世界30カ国以上から700名以上の臨床開発・オペレーションのリーダーが集う、業界最大級のイベントです。

臨床業務のシニアプロフェッショナルが一堂に会し、ベストプラクティスの共有、新たなトレンドの探求、グローバル臨床試験におけるイノベーション推進を目的としています。

サイトラインのブースでは、最新ソリューションのデモをご体験いただけます。

ぜひお気軽にお立ち寄りください。

- SCOPE公式ウェブサイトはこちら(https://www.scopesummit.com/)（※外部サイトに遷移いたします）- Citeline ブース番号：［#1206］

また、同時期に弊社ウェブサイト(https://www.citeline.com/ja-jp?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release)では、業界予測レポートや臨床開発業務を支援する各種コンテンツを公開予定です。

医薬品開発をデータとコンサルティングで支援するリーディングカンパニーとして、皆様とお会いできることを心より楽しみにしております。

サイトラインについて

サイトライン（ノーステラグループ）は、ライフサイエンス分野のプロフェッショナルに向けたビジネスインテリジェンス・ソリューションを提供し、治療と患者をつなぐプロセスを加速します。

サイトラインのグローバルチームには、アナリスト、ジャーナリスト、コンサルタントが在籍し、製薬・バイオメディカル・メドテック業界の動向をリアルタイムでカバー。主要疾患、臨床試験、医薬品開発、市場予測など、多岐にわたる専門知識を提供します。

サイトラインについての詳細は公式サイト(https://www.citeline.com/ja-jp?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release)をご覧ください。

