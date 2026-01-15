IISEウェビナー「環境情報化が導く共創型サプライチェーンサステナビリティ」を1月30日(金)に開催＜国際社会経済研究所＞

株式会社国際社会経済研究所

世界の知の集積で未来の社会価値創りをリードする、NECグループの独立シンクタンク国際社会経済研究所（IISE）は、2025年12月17日(水)に「環境情報化が導く共創型サプライチェーンサステナビリティ」をテーマとしたウェビナーを開催することをお知らせいたします。

■開催日時・開催形式

日時: 2026年1月30日（金）17:00~18:00

形式: オンライン開催 (Zoom)／無料

■概要

気候変動、地政学リスク、人権・環境規制の高度化などを背景に、サプライチェーンを取り巻く課題は、企業単独での対応が難しい段階へと移行しています。いま企業に問われているのは、環境やサステナビリティに関する情報を、いかにサプライチェーン全体で共有し、共創につなげていくかという視点です。

「環境情報化」は、AIやデータ連携によって、企業の「経営基盤構築」、業界・地域の「バリューチェーン共創」、さらには未来の市場を創造する「エコシステム構築」を加速する考え方です。

本ウェビナーでは、サプライチェーンサステナビリティを題材に、環境情報化の「共創」フェーズに焦点を当てます。

サプライチェーン、地政学、社会課題とビジネスの接点に精通するオウルズコンサルティンググループ代表取締役CEO・羽生田慶介氏をゲストに迎え、地政学リスクの旬な話題を中心に、企業にはどのような視座と行動が求められるのかを解説します。

またNECからは、サプライチェーンサステナビリティの実践現場を踏まえ、サプライヤーとの協働・共創をどのように実現しようとしているのかの事例をご紹介します。

■登壇者

羽生田 慶介 氏

株式会社オウルズコンサルティンググループ 代表取締役CEO

経済産業省（通商政策局にてFTA交渉担当）、キヤノン、A.T. カーニー、デロイト トーマツ コンサルティング 執行役員/パートナーを経てオウルズコンサルティンググループ設立。

政府・ビジネス・NPO/NGOの全セクターにて社会課題解決を推進。豊富な経営コンサルティング経験と規制制度に関する深い理解を背景に官民のルール形成に注力。

内閣府 知的財産戦略本部 国際標準戦略部会委員 ｜ 認定NPO法人フェアトレード・ラベル・ジャパン理事。

著書『ビジネスと地政学・経済安全保障』『すべての企業人のための ビジネスと人権入門』『稼げるFTA大全』（日経BP）。Forbes JAPAN「日本のルールメーカー30人」選出（2022年）。

秋山 平 氏

日本電気株式会社（NEC）

サプライチェーンサステナビリティ経営統括部 ディレクター

（サプライチェーンサステナビリティ推進グループ 総括）

2004年 NECに入社。

調達部門にて、ソフトウェアや半導体、キーコンポーネントのソーシング活動に従事。その後、2018年度に環境部門に異動し、NECエコアクションプラン策定や海外拠点の再エネ100％対応、CDPサプライチェーンプログラム参画・協働に従事。

現在は、サプライヤーに対する人権対応やCO2削減に向けたエンゲージメント等、サプライチェーンのサステナビリティ推進活動を牽引。

現在、JEITA（一般社団法人電子情報技術産業協会）サステナブル調達パートナーシップ構想TFリーダーも務める。

藤平 慶太

国際社会経済研究所（IISE） ソートリーダーシップ推進部 プロフェッショナル

全国紙記者、環境ベンチャーを経て、2023年IISEに参画。環境ベンチャーでは、環境ビジネスのコンサルティング業務（再生可能エネルギー、リサイクル、LCA、環境技術の海外展開など）、およびバイオマス発電・風力発電の事業開発に従事。

IISEでは、環境×ICTに関するソートリーダーシップ及び調査研究に取り組んでいる。

博士(国際協力学)。慶應義塾大学大学院理工学研究科非常勤講師。

国際社会経済研究所について

国際社会経済研究所（通称：IISE）は、世界の知の集積で未来の社会価値創りをリードする、NECグループの独立シンクタンクです。生活者の視点と社会の視点を持ち、中立的な立場で課題を探索、そこで得た「気づき」を起点に、未来を構想、実現への道筋を描きます。世界の多様な機関や団体、オピニオンリーダーと協働し「未来の共感」を育む中で、新たな社会価値の創造と社会への実装を目指してまいります。

