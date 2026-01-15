¥¢¥¤¥à¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¥°¥ëー¥×Éñ¤Î³¤½¨Ê¿¤µ¤ó¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡ª-¡Öµ»¡×¤È¡Ö¶¯¤µ¡×¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤¿ÃË¤¬¡Ö³Î¤«¤Ê¶¯¤µ¡×¤ò½É¤¹½»¤Þ¤¤¤òÂÎ´¶-
¡¡°ìÅÔ»°¸©¡¦²Æì¤òÃæ¿´¤Ë²°¾åÉÕ¤¸Í·ú½»Âð¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¢¥¤¥à¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¥°¥ëー¥×(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÍõÀî âÃ¼ù)¤Ï¡¢²°¾å¥Æ¥é¥¹ÉÕ¤¥ê¥¾ー¥ÈÅ¡Âð¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö&RESORT HOUSE(¥¢¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È¥Ï¥¦¥¹)¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¡¢ÂçÁêËÐ²òÀâ¼Ô¤ÎÉñ¤Î³¤ ½¨Ê¿¤µ¤ó(°Ê²¼¡¢Éñ¤Î³¤¤µ¤ó)¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÍÑÍýÍ³
¡¡Éñ¤Î³¤½¨Ê¿¤µ¤ó¤Ï¾®Ê¼¤Ê¤¬¤é¤âÂ¿ºÌ¤Êµ»¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÂçÁêËÐÎÏ»Î¤Ç¡¢°úÂà¸å¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥¥ã¥¹¥¿ー¤ä¹Ö±é³èÆ°¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅØÎÏ¤È¹©É×¤ò½Å¤Í¤ÆÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿Éñ¤Î³¤¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¡Ö¶¯¤µ¡×¤È¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Åö¼Ò¤ÎÍýÇ°¤È½Å¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éñ¤Î³¤ ½¨Ê¿¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡¡Éñ¤Î³¤½¨Ê¿¤µ¤ó¤Ï1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¡£¾®Ê¼¤Ê¤¬¤é¡Öµ»¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢Â¿ºÌ¤Êµ»¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¸µÂçÁêËÐÎÏ»Î¡£°úÂà¸å¤ÏNHKÂçÁêËÐ²òÀâ¼Ô¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¥ã¥¹¥¿ー¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥à¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥ÈÅ¡Âð¡Ö¡õRESORT HOUSE¡×
²°¾å¥Æ¥é¥¹³èÍÑÎã
¡¡¥ê¥¾ー¥ÈÅ¡Âð¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¡õRESORT HOUSE¡Ù¤Ï»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¡¦²È»ö¤Ê¤É¤Î¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¾ï¤ò²á¤´¤¹¼«Âð¤ò¡¢¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¤Ç¤Î¶Ë¾å¤Î»þ´Ö¡Ø¥ê¥¾ー¥È¥¿¥¤¥à¡Ù¤Î¾ì½ê¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò´ð¤Ë¡¢°ìÅÔ»°¸©¡¦²Æì¤Ç¸Í·ú¤Æ½»Âð¡Ø¡õRESORT HOUSE¡Ù¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤Î¾Ð´é¤È»ñ»º¤ò¼é¤ë½»Âð¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤È¹Í¤¨¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÇ½ÌÌ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿½»¤Þ¤¤¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ßÀ©¿Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·Â³¤±¡¢2016Ç¯°Ê¹ß¤ÏÁ´ÅïÅëºÜ¤ò¼Â¸½¡£Áë¤ÏÃÇÇ®À¡¦ËÉÈÈÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿YKK AP¤Î¹âÀÇ½¼ù»éÁë¡ÖAPW 330¡×¤òÉ¸½à»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨1)·úÇä½»Âð¥áー¥«ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ù»éÁë¤òÉ¸½àºÎÍÑ¤·¡¢¹âÀÇ½½»Âð¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÂ¾¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤Àè¿ÊÅª¤Ê¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£(¢¨2)
(¢¨1)°ìÉôÁë¤ò½ü¤¯¡¡(¢¨2)2025Ç¯1·î»þÅÀ Åö¼ÒÄ´¤Ù
¡¡2025Ç¯9·î¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ÎHyundai Mobility Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÈÃßÅÅÃÓ¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤·¤¿½»Âð¤ËÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÛÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ò½»Âð¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼¡À¤Âå·¿½»Âð¡Ö¥¦ー¥Ç¥£¥¢¡×È¯Çä(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000105673.html)
¡¡Éñ¤Î³¤¤µ¤ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½»¤Þ¤¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä¹¤¯°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤ÈÀÇ½¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£