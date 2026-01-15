一般社団法人教育AI活用協会（一社）教育AI活用協会、オンライン勉強会「生成AIを活用したデータ利活用の方法」を開催

一般社団法人教育AI活用協会（所在地：東京都港区、代表理事：佐藤雄太）は、2026年2月8日（日）に、教育関係者を対象としたオンライン勉強会「生成AIを活用したデータ利活用の方法」 を開催いたします。

教育現場において「データ活用」や「生成AI」という言葉を耳にする機会は増えているものの、「実際にどのように使えばよいのか」「本当に現場で役立つのか」と悩まれている先生方も少なくありません。本勉強会では、大坪 聡子氏（つくば市教育委員会 指導主事／情報教育担当）をゲストに迎え、教育現場のリアルな視点から、生成AIを活用したデータ利活用の考え方や実践のヒントを、わかりやすくお話しいただきます。

後半では、参加者同士の意見交換を通して、「教育現場でデータ活用がこれからどのように進んでいくのか」を共に考える時間も設けています。

■ ゲスト講師

お申込み :https://education-ai202602.peatix.com/

大坪 聡子 氏

つくば市教育委員会 指導主事（情報教育担当）

■ プログラム（予定）

■ こんな方におすすめ

■ セミナー概要

■ 共創メンバー募集中

- オープニング- ゲスト講演・データ利活用とは何か（教育現場の視点から）・生成AIを教育データ活用にどう生かせるのか・これからの教育におけるデータ利活用の在り方- Q&Aセッション・ディスカッション- まとめ- 放課後職員室（21:00～22:00）勉強会終了後、21時よりオンライン交流企画「放課後職員室」を開催します。各プロジェクトの進捗共有やライトニングトークを予定しており、授業づくりのアイデアや教育現場での悩みを、リラックスした雰囲気で語り合える場です。- 教育現場でのAI活用・データ活用に関心のある方- 生成AIを教育にどう生かすべきか悩んでいる先生- 教育DX・情報教育を担当している方- 他校・他地域の先生の実践や考えを聞いてみたい方- 開催日：2026年2月8日（日）20:00～22:00- 開催形式：オンライン（Zoom）※本勉強会は、参加者同士の意見交換を大切にした内容です。可能な範囲で構いませんので、画面オンでのご参加にご協力いただけますと幸いです。- 参加費：・共創会員 無料 ※共創会員は随時募集しております。詳細はこちら(https://ai-ueo.org/kyoso_member/)・一般体験参加：1,500円（税込）お申込み :https://education-ai202602.peatix.com/

教育AI活用協会（AIUEO）では、「「教育 × AI」に関心のある方を対象に、共に学び、挑戦し、成長していける共創メンバーを募集しています。



◎会員特典

- オンラインセミナー・勉強会への参加- 基調講演の録画視聴- 月次定例・情報交換会- イベントへの優先参加

◎会費

月額 1,000円（税込）

※創設期限定価格：継続して同額で利用いただけます。

通常料金：月額 3,000円（税込）

▼「共創メンバー」お申し込みはこちら

https://forms.gle/WvvDvCF5Q4QTkjvQ8

■ 一般社団法人教育AI活用協会

一般社団法人教育AI活用協会

一般社団法人教育AI活用協会は、教育現場におけるAI活用の普及と教育の質向上を目的とした団体です。衆議院第一議員会館にて「教育AIサミット」を、2024年・2025年と2年連続で開催し、関係省庁や教育関係者、企業、自治体が一堂に会し、生成AIの活用事例を共有しました。さらに、東京大学での教育AIハッカソン、コクヨThe CAMPUSでの実例紹介、幕張メッセでの「教育AIサミット in Interop Tokyo」など、多彩な活動を通じて教育現場のアップデートを推進。教育の未来を切り拓くための実践的な取り組みを全国規模で展開しています。

HP：https://ai-ueo.org/

＊本ニュースリリースに記載された内容は、発表日現在の情報に基づいています。今後、予告なしに変更される場合がございます。

■ お問い合わせ

一般社団法人教育AI活用協会

HP：https://ai-ueo.org/

MAIL：info@ai-ueo.org