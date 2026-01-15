グローバルスキンケアブランドAnua 2025年ベストコスメ60冠*¹受賞で快挙達成

株式会社The Founders JAPAN

株式会社The Founders JAPAN（本社：東京都渋谷区）が展開する、グローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」は、2025年の各種ベスコスにおいて数多くのアワードで高く評価され、累計60 冠*¹を獲得いたしました。

なかでも、『PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム』は、計14のアワードを受賞しました。VOCEが実施する「韓国ベストコスメ2025」美容液部門では第1位に選出されたほか、7つのアワードで第1位を獲得しました。また、＠cosmeが実施する「＠cosme年間ベスコス」においても美容液部門で第2位に輝きました。さらに、『PDRN100ヒアルロン酸セラムマスク』『アゼライン酸15インテンスカーミングセラム』『ドクダミ77スージングトナー』も多数の媒体で高い評価を獲得しました。ブランドを代表するアイテムが幅広い層から支持され、上記4アイテムの累計販売数は約2600万個*²に達しています。

*1 集計対象：国内のビューティーアワード・ベストコスメ企画における受賞実績の累計（各企画におけるランキング掲載実績をもとに集計／2025年1月～2025年12月25日／自社調べ）

*2 集計対象：非売品を除き、容量バリエーションやセット商品も全て含む。グローバル（全世界）対象、オンライン・オフライン区分なし。2025年11月末時点

■受賞タイトルの一部ご紹介

PDRN ヒアルロン酸カプセル100 セラム

・VOCE 韓国ベストコスメ2025 美容液部門 第1位

・@cosme ベストコスメアワード2025価格別賞 ミドルプライス部門 美容液 第1位

・@cosme ベストコスメアワード2025 ベスト美容液 第2位

・WWD WWDBEAUTY 2025上半期ベストコスメドラッグ＆バラエティーストア 第3位

・美的 読者プチプラベストコスメ企画 プチプラ部門 第1位

・Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025 MEGAルーキー部門 第3位

PDRN100ヒアルロン酸セラムマスク

・@cosme ベストコスメアワード2025下半期シートマスク新人賞 第1位

・@cosme ベストコスメアワード2025ベストシートマスク 第3位

・@cosme ベストコスメアワード2025 @cosme STORE ベストヒット賞 下半期新人賞 第3位

・@cosme ベストコスメアワード2025 @cosme SHOPPING ベストヒット賞 下半期新人賞 第4位

・ar ガチ推し！成分ベスコス PDRN部門 第1位

ドクダミ77 スージングトナー

・LOFT LOFT BEST COSME 2025 化粧水・クリーム部門 化粧水・クリーム部門 第1位

・Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025 化粧水部門 第2位

・WWD WWDBEAUTY 2025上半期ベストコスメドラッグ＆バラエティーストア 第2位

アゼライン酸15インテンスカーミングセラム

・WWD WWDBEAUTY 2025上半期ベストコスメドラッグ＆バラエティーストア 第1位

・@cosme ベストコスメアワード2025上半期新作コスメ価格別賞 ベスト美容液 第1位

■2025年 ベストコスメ受賞数におけるTOP4をご紹介！

＜受賞数1位＞

・PDRN ヒアルロン酸カプセル100セラム

PDRNヒアルロン酸カプセル100セラムは、成分の含有量ではなく、成分の配合バランスに着目し開発されました。肌にうるおいやハリを与える「ヒアルロン酸*³」「コラーゲン*⁴」「PDRN*⁵」を合わせることによって、肌をすこやかな状態へ導きます。また、韓国初*⁶の100%スマートカプセル工法を適用することで、角質層のすみずみまで水分を満たし、うるおいによってツヤのある水光肌を演出します。

*3 加水分解ヒアルロン酸（整肌成分）

*4 加水分解コラーゲン（整肌成分）

*5 ＤＮＡ-Na（整肌成分）

*6 セラム剤型においてスマートカプセル工法を100％適用した製品は韓国初

＜受賞数2位＞

・PDRN100ヒアルロン酸セラムマスク

PDRN100ヒアルロン酸セラムマスクは、人気の美容液「PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム」にも配合されている整肌成分を取り入れたシートマスクです。「ヒアルロン酸*³」「コラーゲン*⁴」「PDRN*⁵」を配合し、肌にうるおいとツヤを与えます。水分をたっぷりと含んだ透明なゲルシートが肌に心地よく密着し、角質層までうるおいを届けます。べたつきを感じにくいみずみずしい使用感で、肌をすこやかに整えます。

*3 加水分解ヒアルロン酸（整肌成分）

*4 加水分解コラーゲン（整肌成分）

*5 ＤＮＡ-Na（整肌成分）

＜受賞数3位＞

・ドクダミ77 スージングトナー

Anua ドクダミ77 スージングトナーは、肌のバランスを整えるドクダミエキス*⁷を77％配合した化粧水です。ゆらぎがちな肌をやさしく包み込み、うるおいを与えながら肌荒れを防ぎます。さらに、「ヒアルロン酸*³」の配合により角質層まで水分を届け、しっとりとした肌へ導きます。弱酸性(PH5.5～6)のテクスチャーが肌のPHバランスを整え、軽やかなとろみで肌になじみやすく、毎日のスキンケアに心地よく取り入れられる使用感です。

*3 加水分解ヒアルロン酸（整肌成分）

*7 ドクダミ花/葉/茎水（整肌成分）

＜受賞数4位＞

・アゼライン酸15インテンスカーミングセラム

アゼライン酸15インテンスカーミングセラムは、ゆらぎやすい肌や皮脂のべたつきにお悩みを抱える肌のケアをサポートする美容液です。15％配合の「アゼライン酸*⁸」のほかに「パンテノール*⁹」「CICA*¹⁰」が肌のざらつきやゆらぎをケアし、すこやかな肌に整えます。軽やかでさらっとしたテクスチャーが肌にすっとなじみ、べたつき感を抑えつつ角質層まで届けます。

*8 アゼライン酸（整肌成分）

*9 パンテノール（整肌成分）

*10 CICA（ツボクサエキス・整肌成分）

■Anua（アヌア）とは

Anua(アヌア)は、「優しく。強く。」をコンセプトに掲げ、原料にこだわりながらお客様の声に耳を傾けた製品づくりを目指したスキンケアブランドです。ドクダミをはじめとする自然由来ラインからPDRNラインを含むダーマラインまで多様なラインナップを展開し、肌タイプに合わせたスキンケアが楽しめます。

Anuaは2019年4月に韓国で誕生。発売からわずか1年で韓国国内において多くの支持を集め、2021年にはグローバル市場へ本格展開を開始。現在では欧米を含む160ヵ国以上に展開し、世界中の人々に愛されるブランドへと成長を遂げています。

【Anua公式販売ショップ情報】

■ Anua 公式サイト : https://www.anuashop.jp/

■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/anua

■ 楽天市場 公式ショップ : https://www.rakuten.ne.jp/gold/anuajapan/

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/page/7AB81D93-3891-41EB-A58E-D2FE1D863A4D

その他、全国のバラエティーショップやドラッグストア、Qoo10、楽天市場、Amazonなどで販売しています。※店舗によりお取扱いがない場合があります。