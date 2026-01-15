株式会社HATARABA、企業の想いと未来を継承するM&A仲介サービスを開始

株式会社HATARABA

オフィス移転コンサルティング事業を展開する株式会社HATARABA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：森村 泰明、以下「HATARABA」）は、企業の成長戦略および事業承継ニーズの高まりを受け、M&A仲介サービスを本格的に開始いたしました。本サービスでは、これまでオフィス仲介を通じて培ってきた企業理解を生かし、経営者の重要な意思決定を中長期的な視点で支援してまいります。

■サービス開始の背景

近年、企業を取り巻く経営環境は大きく変化しており、成長戦略の一環としてのM&Aや、後継者不在による事業承継など、経営者が直面する課題は多様化しています。





HATARABAはこれまで、オフィス移転・統合・縮小といったワークプレイスの意思決定を支援する中で、その背景にある事業再編、組織再構築、経営フェーズの転換といった経営課題に数多く向き合ってきました。

こうした経営課題に向き合う中で、オフィス戦略の支援にとどまらず、M&Aという選択肢も含めて経営者の意思決定を支援できる余地があると考えるようになりました。





■M&A仲介サービスの概要

本サービスでは、主に中堅・中小企業の経営者を対象に、以下の支援を提供します。

・M&Aに関する初期相談・方向性整理

・譲渡・譲受企業のマッチング支援

・条件交渉・基本合意に向けたサポート

・成約に至るまでの伴走支援

単なる条件面の調整や企業の売買にとどまらず、事業の背景や経営者の考えを整理したうえで、「どのような形で企業を引き継いでいくのか」までを見据えた支援を行う点を特長としています。





■HATARABAならではの特徴

HATARABAのM&A仲介サービスの特長は、オフィス仲介を通じて培ってきた企業理解にあります。



オフィスは、企業の成長フェーズや組織体制、事業の方向性、さらには企業風土（カルチャー）までもが色濃く表れる場です。

HATARABAはこれまで、数多くの企業のワークプレイス戦略に関わる中で、財務情報だけでは把握しきれない、人・組織・事業の実態を見てきました。

本サービスでは、そうした現場に根差した視点を生かし、M&A後の事業運営や拠点再編、オフィス戦略までを視野に入れた支援を行うことで、無理のない事業承継・成長支援を目指しています。





■今後の展望

HATARABAは今後、M&A仲介サービスを通じて、企業の成長や事業承継といった重要な局面における意思決定を支える存在となることを目指します。

オフィス仲介事業とM&A支援をそれぞれ独立した専門サービスとして磨きながらも、「企業の意思決定を支援するパートナー」として、継続的な価値提供を行ってまいります。





■メッセージ

M&A事業責任者 新井 啓司

「オフィスの移転や統合といった意思決定の背景には、必ず経営の大きな判断があります。

これまでワークプレイスの領域から企業を支援してきた私たちだからこそ、M&Aという選択肢も含め、企業の将来を見据えた支援ができると考えています。

今後も、経営者の皆さまにとって信頼できる相談先であり続けたいと考えています。」





【会社概要】

会社名：株式会社HATARABA

設 立：2004年4月

所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目8-12 渋谷第一生命ビルディング5階

代表者：代表取締役社長 森村 泰明

事業内容：オフィス移転コンサルティング事業、プロジェクトマネジメント事業、不動産ソリューション事業

免許番号：国土交通大臣（3）第8169号

https://corp.hataraba.com/



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社HATARABA 広報室

連絡先：03-5464-1315

E-Mail：info@office-b.com