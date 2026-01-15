バルカー、Factory Innovation Week 2026「第10回 スマート工場 EXPO -IoT/AI/FAによる製造革新 展-」に出展

株式会社バルカー

株式会社バルカー（本社 東京都品川区、代表取締役会長CEO 兼 CWO 瀧澤利一、以下バルカー）は、2026年1月21日(水)～1月23日(金)に東京ビッグサイトで開催される第10回 スマート工場 EXPO IOT/AI/FAによる製造革新展にて、設備点検プラットフォーム「MONiPLAT」など、当社の開発するデジタルソリューションサービスを出展いたします。「スマート工場 EXPO」は、生産・製造のDXや効率化を実現するためのIoTソリューション、AI、FA/ロボットなどの最新技術・ソリューションが出展する展示会です。

△ブースイメージ図

■展示会概要

●展示会名：「Factory Innovation Week 2026」内、「第10回 スマート工場 EXPO -IoT/AI/FAに

よる製造革新 展-」

●開催日時：2026年1月21日（水）～23日（金） 10:00～17:00

●会場 ：東京ビッグサイト 南３ホール S15-8

●主催 ：RX Japan 株式会社

●入場方法：無料（下記のサイトからお申し込みが必要です）

https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1548523191238606-ESY

●出展内容：

１. 設備点検プラットフォーム「MONiPLAT」

２. 【NEW】巡回点検工数ゼロを目指す「ZeroVisit」

３. 油圧シリンダのパッキン寿命検知サービス「VALVESTA」「SealMote」

■株式会社バルカーについて

株式会社バルカーは、1927年の創業以来、社名の由来でもある「Value（価値）」と「Quality（品質）」に対するあくなき追求を続け、工業用シール製品、フッ素樹脂加工製品のパイオニアとして、日本のものづくりを支えてきました。現在は、自動車、エネルギープラント、半導体など、幅広い分野に産業用シール材や高機能樹脂製品を提供し、信頼性と安全性の向上に貢献しています。また、「THE VALQUA WAY」という企業理念のもと、製品（ハード）とエンジニアリングサービス（ソフト）を融合した「H&S（ハード＆サービス）企業」への変革を進め、持続可能な未来を目指した価値創造に取り組んでいます。これからも、バルカーは製品やサービスの提供とともに、次の100年に向けて成長を続けてまいります。

https://www.valqua.co.jp/

