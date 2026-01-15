【小野建株式会社】ファジアーノ岡山スポーツクラブとクラブスポンサー契約を締結 ～岡山営業所の地域密着をさらに推進し、「子どもたちに夢を！」の理念に賛同～

クラブスポンサー契約の概要

小野建株式会社

当社は、「クニづくり・マチづくり・モノづくりに貢献する」を存在意義として、鉄鋼流通事業と建設事業を全国展開しています。

当社は、株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ（以下、ファジアーノ岡山）と2026-2027シーズンのクラブスポンサー契約を締結しました。本取り組みは、営業拠点のある岡山エリアにおける地域密着型の営業展開をさらに加速し、同クラブが掲げる「子どもたちに夢を！」の理念に賛同して地域のスポーツ振興と交流の輪を広げていくものです。

当社グループは、今後もスポーツ振興を通して「マチづくり」に貢献を行います。

本クラブスポンサー契約によって、ファジアーノ岡山の本拠地であるJFE晴れの国スタジアムにおいて、当社ロゴのフェンス横断幕が設置されます。

クラブスポンサー契約の背景

当社岡山営業所は2026年に開設10周年を迎えます。節目の年に向け、地域に根ざした営業展開をさらに強化し、岡山県でNo.1の鉄鋼流通商社を目指す方針です。今回のクラブスポンサー契約は、その取り組みの一環として地域に還元する活動を形にするものです。

岡山営業所長コメント

「当社はこれまでも地域のお客さまと共に歩み、岡山の産業・暮らしを支える存在でありたいと考えてきました。ファジアーノ岡山の『子どもたちに夢を！』というクラブ理念に強く共感し、地域の皆さまとともに未来へつながる挑戦を後押ししてまいります。今回の協賛を契機に、岡山エリアの拡販はもちろん、地域に誇りを生む活動を継続的に支えていきます」。

ファジアーノ岡山スポーツクラブ概要

岡山営業所長 國近忠康

ファジアーノ岡山は、「子どもたちに夢を！」をクラブ理念として掲げ、スポーツを通じた世代間の交流、地域社会・家庭・学校の協働の輪を広げることを目指しています。Jリーグ百年構想に賛同し、岡山の地で理念の具現化に取り組んでいます。

【名称】

ファジアーノ岡山

【ホームスタジアム】

JFE晴れの国スタジアム

（岡山県岡山市北区いずみ町2-1）

【HP】

https://www.fagiano-okayama.com/

当社岡山営業所概要

〒700-0024

岡山県岡山市北区駅元町1-6

岡山フコク生命駅前ビル2階

TEL：086-201-2158

営業所長：國近 忠康