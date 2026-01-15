第15回 日本HRチャレンジ大賞　応募受付開始

ProFuture株式会社

【厚生労働省・中小機構後援】第15回「日本HRチャレンジ大賞」の応募受付を開始しました！受付締切は、2026年3月13日（金）13時です。応募要項や応募方法などの詳細については、以下URLよりご確認ください。

https://www.hrpro.co.jp/award/challenge/

貴社の人事領域でのチャレンジについて、ぜひご応募ください！！

「日本HRチャレンジ大賞」とは、人材領域で優れた新しい取り組みを積極的に行っている企業（人事部門対象、人材サービス部門対象）を表彰するものです。

社会、経済の変化がますます激しくなる現代、企業の人材領域部門もその変化への対応を迅速かつ積極的に行う必要があります。

「日本HRチャレンジ大賞」は、経営層や人事部門等が人材領域で積極的にチャレンジする企業を表彰することで、日本社会の活性化を促すことを目的としています。

【応募方法】

【募集要項】をご確認の上、まずは、下記の「応募エントリーフォーム」にアクセスし、必要項目を記載してご応募ください。

※エントリー完了後に、ご登録いただいたメールアドレスへ、エントリー完了通知メールが送信されます。

※エントリー完了通知メールに記載される、人事または人材サービス会社用の応募フォームから、応募を完了させてください。

＜応募エントリーフォーム＞

https://business.form-mailer.jp/fms/08d94fb0323312

【募集要項】

※募集要項などの詳細は、以下URLからもご確認いただけます。

https://www.hrpro.co.jp/award/challenge/

名 称：第15回 日本HRチャレンジ大賞

主 催：「日本HRチャレンジ大賞」実行委員会

後 援：厚生労働省、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社ビジネスパブリッシング、HR総研(ProFuture株式会社)

発 表：「第15回 日本HRチャレンジ大賞」の各賞の授賞者には、5月20日までに授賞の旨を直接連絡。

※応募書類等の記載内容に事実と異なることや他の権利等の侵害があると判明した場合など、発表後であっても授賞を取り消すことがあります。

公 表：『週刊東洋経済』、『月刊人事マネジメント』、『HRプロ』ほか

審査委員：学習院大学 名誉教授 今野浩一郎氏（委員長）

学校法人三幸学園 理事長特別補佐(戦略担当) 伊藤健二氏

青山学院大学経営学部 特任教授 中川有紀子氏

東洋経済新報社 編集局編集委員 田宮寛之氏

ProFuture株式会社 代表取締役社長／HR総研 所長 寺澤康介

応募対象：日本国内で企業活動を行っている企業(外資系含む)、団体

応募条件：採用、人材育成、キャリア開発、人事制度、労務管理、人材マネジメントなど人材領域において、原則として過去3年以内に開始されている新しい取り組みであること。 （ただちに目覚ましい実績・成果が出ていなくても、チャレンジの度合いをより重視します。）

審査方法：提出された応募書類をもとに審査評価基準に沿って総合的に審査

評価基準：以下の基準により審査委員が厳正に評価いたします。

・革新性(企業に変革をもたらす革新的な取り組みか)

・従業員利益(キャリア形成、満足度向上に資するものか)※1

・経営貢献(経営力アップに貢献するものか)※2

・戦略性(戦略的な取り組みであるか)

・社会的影響性(社会的インパクトをもたらすものか）

応募するカテゴリーにより、以下の通り一部観点が異なりますのでご注意ください。

※1 従業員利益

「人事」で応募する場合：自社の従業員利益をいう。

「人材サービス」で応募する場合：人材サービスの提供先企業の従業員利益をいう。

※2 経営貢献

「人事」で応募する場合：自社の経営貢献をいう。

「人材サービス」で応募する場合：人材サービスの提供先企業の経営貢献をいう。

賞の種類

・大賞

・イノベーション賞

・優秀賞（人材マネジメント部門、人材育成部門、採用部門)

・人材サービス優秀賞（人材マネジメント部門、人材育成部門、採用部門)

・奨励賞

・地方活性賞

※「地方活性賞」は、地方数活性化に繋がりうる企業や団体の人事領域の取組みや人事サービスを表彰します。全国の中小企業や団体の皆様からの多数のご応募をお待ちしております!!

受賞特典：授賞式にて、表彰状および盾を贈呈いたします。

また、授賞ロゴマークをデータで提供いたします。

WEB、印刷物等に掲載することで、採用広報や製品アピールにご活用いただけます。

授賞式：2026年9月中旬予定

応募締切：2026年3月13日（金）13時

※第14回授賞企業の情報はこちらからご確認いただけます。

https://www.hrpro.co.jp/award/challenge/2025

第14回授賞式の様子

【応募先・お問い合わせ先】

ProFuture株式会社内 「日本HRチャレンジ大賞」事務局

E-mail：challenge@hrpro.co.jp