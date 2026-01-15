¡Ú¥ª¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡ÛCDPµ¤¸õÊÑÆ°Ê¬Ìî¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡ÖA¡×¥¹¥³¥¢¡¢¿å¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ç¡ÖA-¡×¤ò½é¼èÆÀ
¥ª¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÓÅÄ ÏÂÃË¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê´Ä¶Èó±ÄÍøÃÄÂÎCDP¤è¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¡ÖA¥ê¥¹¥È¡×´ë¶È¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î´Ä¶¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¿å¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖA-¡×¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
CDP¤ÏÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿´Ä¶¾ðÊó³«¼¨¥·¥¹¥Æ¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ï22,100¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤¬¾ðÊó¤ò³«¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖA¡×¥¹¥³¥¢¤Î¼èÆÀ¤Ï¡¢Êñ³çÅª¤Ê¾ðÊó³«¼¨¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ä¶¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢´Ä¶¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ÕµÁ¤¢¤ë¿ÊÄ½¤¬¤¢¤Ã¤¿À¤³¦Åª¤Ê¥êー¥Àー¤Î°ì¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖA¡×¥¹¥³¥¢¤Î¼èÆÀ¼Ò¿ô¤Ï877¼Ò¡£¼èÆÀÎ¨¤ÏÌó4¡ó¤Ç¤¹¡£
CDP¤Î¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢TCFD¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ËÀ°¹ç¤·¤¿¸·Ì©¤«¤ÄÆÈ¼«¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢´ë¶È¤ÎÊó¹ð¤Î½¼¼ÂÅÙ¡¢´Ä¶¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÅÙ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸¡¾Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿CDP¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î´ë¶È´Ä¶¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¢¥¢ー¥¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤³¦·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÅê»ñ¤äÄ´Ã£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñ²È¤ä´ë¶È¤«¤é¹¤¯¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Î¼èÁÈ¤ß
¥ª¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÏÂ¤½¸ÃÄ¤È¤·¤ÆI.F.C.S.¤Î²÷Å¬À¸³è¤ËÄ©¤à¡× ¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Î¤â¤È¡¢¡Ö»°Êý¤è¤·¡× ¤ÎÀº¿À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¡ÖÀ¤´Ö¤è¤·¡×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¡ÖÇä¤ê¼ê¤è¤·¡×¡ÖÇã¤¤¼ê¤è¤·¡×¤Ë·Ò¤¬¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¡¢»ö¶È¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄ¹´ü¤ËÅÏ¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¶áÇ¯¤ÎÃíÎÏ²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç·ë²ÌÅª¤ËÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤È¡¢¤½¤ÎÈæÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºï¸º¹×¸¥ÎÌ¤Î¸þ¾å¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëCO2ºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
´Ä¶Éé²ÙÍÞÀ©À½ÉÊ¤ÎÎã
2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Öºï¸º¹×¸¥ÎÌ/¥é¥¤¥ÕCO2¤Î4ÇÜ¢¨¡×¤òÃ£À®¤·°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸½ºß¤ÏÊ»¤»¤ÆÇä¾å¹â¤ËÀê¤á¤ëÂ¾¼Ô¹×¸¥À½ÉÊ¤ÎÈæÎ¨ÌÜÉ¸¤ò25¡ó°Ê¾å¤ËÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»ö¶È³èÆ°¤Ç¤ÎÇÓ½Ð¡ÜÀ½Â¤¡¦Í¢Á÷¡¦»ÈÍÑ¡¦ÇÑ´þÅù¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëCO2ÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æºï¸º¤Ç¤¤ëCO2ÎÌ¤¬4ÇÜ
¡ü´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦CDP¥¹¥³¥¢¤ÈA¥ê¥¹¥È(https://cdp.net/ja/data/scores?utm_source=d365&utm_medium=email&utm_campaign=disclosure&utm_content=2025scores&utm_term=disclosers#corporate-a-list)
¡¦¥ª¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Î´Ä¶³èÆ°¤ÎÊâ¤ß¤ÈÃíÎÏ²ÝÂê(https://www.optex.co.jp/sustainability/low-carbon-society.html)
¡¦³èÆ°¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö(https://www.optex.co.jp/ripple_workers_index/rwi007.html)
¥ª¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¼«Æ°¥É¥¢¡¢¿å¼Á¡¢¼ÖÎ¾¸¡ÃÎ¥»¥ó¥µー¤Ê¤ÉÆÃÄêÍÑÅÓ¸þ¤±¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥»¥ó¥µー¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥µー¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó°Æ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¡Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×´ë¶È100Áª¡Ù¤Ë2²óÏ¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£