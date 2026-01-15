「【LMS×研修の効果測定】明日から使えるLMS活用術！～効果を実感できない研修から脱却する方法～」ウェビナーを開催（1月23日14:00~15:00）株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「【LMS×研修の効果測定】明日から使えるLMS活用術！～効果を実感できない研修から脱却する方法～」と題してウェビナーを開催しますので、お知らせします。

当社で2025年1月に実施した調査によると、60％の組織で「研修の効果測定を実施していない」ということが明らかになりました。人材育成施策の効果を上げること、つまり受講者の行動変容を促し、成果に結び付けていくためにも、研修の効果測定は欠かせません。

当社ではこのようなお悩みに応えるべく、2025年11月に「【研修の効果測定】60％の組織で行えていない"効果測定"のポイントを解説！～ツール活用で実現するノウハウを公開～」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000131307.html)と題してウェビナーを実施しました。大変ご好評をいただき、効果測定の考え方が分かった、効果測定の重要性が分かった、研修設計においては行動変容を促すことが重要だと理解できた、というご感想をいただきました。

同時に、より具体的な効果測定の方法を知りたい、LMSなどのツールの効果的な活用法を知りたい、というご相談を多数いただいております。今回は、このような経営者や人材育成ご担当者のお悩みに応えるべく、前回実施したウェビナーの実践編として、新たにウェビナーを開催いたします。

◆ウェビナー案内

「研修の効果が、実際の成果に結びついているか確信が持てない」

これは、60%以上の企業が抱える共通の課題です。

せっかく時間とコストをかけた研修も、 知識を伝えるだけで行動変容に至らなければ、 成果につながらず効果を実感することはできません。

この課題を解決する鍵は、 「行動変容を具体的に測定し、可視化すること」です。

そして、その実現を強力にサポートするのが、 LMS(学習管理システム)の戦略的な活用です。

本ウェビナーでは、 前回ご好評いただいた「研修効果測定」ウェビナーの実践編として、 LMSを活用した効果測定の具体的な方法を解説します。

◆今回開催するウェビナー概要

こんなお悩みありませんか？

- 研修効果を数値で証明したい- 研修受講後の行動変容を継続的に追跡したい- 効果測定を効率化・自動化したい

効果的な研修を実施していくためには「研修の効果測定」を行うことが不可欠です。

"効果を実感できない研修"から "成果を数値で可視化できる研修"へ。

本セミナーでは、その転換を実現するポイントと、具体的なLMS活用方法を解説します！

本セミナーでは、その転換を実現するポイントと、具体的なLMS活用方法を解説します！

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである「研修の効果測定」は、研修受講者の「行動変容」を促すためにも重要なステップです。カークパトリックの効果測定４段階を自社の育成の仕組に取り入れながら、成果に結びつけるための研修設計が重要です。そのためには、ツールを活用しながら、受講履歴や学習状況を把握したり、アクションプランのリマインドをしたりすることが必要です。LDcubeでは、LMSや学習プラットフォームを活用しながら、社内トレーナーが研修の効果測定をし、成果につなげるための研修設計のデザインを支援します。

LDcubeは、これまでに培ってきたノウハウを通じて、人材育成施策の効果を向上させるために貢献していきたいと考えております。

