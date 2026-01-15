ディップ、Micoの「Match AI」導入により、LINE ID未連携の求職者へパーソナライズ配信を強化。平均CPA94%削減

株式会社Mico

株式会社Mico（本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田 修）は、ディップ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO： 冨田 英揮 ）が、LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」を導入し、AI技術を用いたマッチング機能「Match AI」を活用した結果、平均CPAを94%削減したことを発表します。

ディップでは、求職者の多様なニーズへの変化や、事業主への採用貢献を背景に、AIを活用した求人マッチングをLINE公式アカウント上で行なっています。

Match AIのPoC（実証実験）では目標値の1.7倍を上回り、求職者に寄り添い、応募につながる求職者コミュニケーションを実施しています。

導入背景

人材サービス事業とDX事業を展開するのディップでは、「AI戦略」を推進し、事業のさらなる成長を目指す中で、主に二つの重要な目標を設定されました。一つは、サイトを訪問しながらも応募に至っていない潜在求職者層とのLINEでの接点を強化し、確実に応募へと繋げるための、効果的なアプローチの確立です。

もう一つは、従来のLINEツールではリーチが難しかったLINE ID未連携層を含む広範な求職者層に対し、ファーストパーティデータを活用した最適な求人レコメンドを実現し、マッチング精度を飛躍的に向上させることでした。これらの目標達成に向け、ID連携なしで潜在層へニーズに沿ったアプローチをし、かつ運用工数の自動化による業務効率化も実現するMicoの「Match AI」をご導入いただきました。

導入成果

（１）平均CPA94%削減、大幅なコスト改善を実現

ID未連携者へのテスト配信において、平均CPA（顧客獲得単価）が従来から94%削減に化以前改善されました。この結果、従来の求人配信と比較してROI（投資収益率）も高くなり、LINEのマーケティング効率が向上しました。

（２）応募数が当初目標を1.7倍超と大きく上回る

Match AIを活用したLINE ID未連携層へのLINE上のアンケート情報から求人マッチング配信を実施し、応募数が当初設定した目標の1.7倍超を達成しました。母数が多い潜在層との接点強化とマッチング精度の向上により、新規応募者の獲得という課題に向かい貢献しています。

（３）AIによる自動化で運用工数を削減し、業務効率化

これまで手動で行っていた配信条件の設定やマッチング配信作業がMatch AIによって自動化されました。これにより、手動での運用工数が削減され、業務効率化に繋がるとともに、求職者へのリアルタイムな情報提供を実現しました。

インタビュー記事を公開

”「会話」で未来を支えるディップのAI戦略。CPA94%削減、応募数1.7倍超を達成。”を公開しました。

URL：https://mico-inc.com/engage/case/dip-net/(https://mico-inc.com/engage/case/dip-net/)

LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」について

「Mico Engage AI（ミコ エンゲージ AI）」はAIを活用して顧客エンゲージメントを高める、LINEマーケティングツールです。LINE公式アカウントを高度に拡張した機能に加え、マルチチャネルでデータを収集し、お客様にとって最適なコミュニケーションを可能にします。

Mico Engage AIサービスサイト：https://mico-inc.com/engage/(https://mico-inc.com/engage/)

2分でわかる！「Mico Engage AI」をご紹介(https://youtu.be/IyCkMujPnSg?si=JwiYOpyMTQyynYRD)

「Match AI」について

「Match AI」は、AIによる自動マッチングと人の調整を組み合わせ、顧客ニーズに合った最適なコンテンツをLINEで配信。手動運用では難しかったパーソナライズを効率化し、工数削減と同時に配信対象の増加とコンバージョン率の最大化を目指します。





Match AI機能について：https://mico-inc.com/engage/function/match-ai/(https://mico-inc.com/engage/function/match-ai/)

