ペットブランド「STANDING ON THE BLUE」、ピースワンコ・ジャパンへスタッフユニフォームを寄贈 ― “ひとつでも多くの命を幸せに”という想いを込めて

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）のグループ会社であるファッションネット株式会社（本社：東京都港区）が展開するペットブランド「STANDING ON THE BLUE（スタンディング オン ザ ブルー）」は、特定非営利活動法人（認定NPO）ピースウィンズ・ジャパン（本部：広島県神石郡、代表理事：大西健丞）が運営する「ピースワンコ・ジャパン」へ、スタッフユニフォーム（スタッフジャケット）を寄贈いたしました。

本取り組みは、2024年のコラボレーション企画に続く第2弾として、保護犬支援活動を継続的に応援するものです。STANDING ON THE BLUEは、「動物たちに恩返しをしたい」というブランド理念のもと、今回の寄贈を通じて、保護犬たちの命を守り、新たな家族との出会いを支援します。

■ 第2弾の取り組みと制作背景

2024年の第1弾では、ピースワンコ・ジャパンとのコラボレーションアイテムとしてレインスーツを発売し、その利益を全額寄付しました。また、保護犬をモデルに起用したビジュアルを通じて、保護活動への関心を広げることを目指しました。

コラボレーションアイテム（ピースワンコ・ジャパンの保護犬をモデルに起用。）

第2弾となる今回は、ブランドの継続的な保護犬支援活動として、ピースワンコ・ジャパンのスタッフが着用するユニフォーム（スタッフジャケット）を新たに制作・寄贈しました。この取り組みは、STANDING ON THE BLUEのメンバーが広島県神石高原町のシェルターを訪問した際、市街地から離れた山間部で多くの犬たちの世話に尽力するスタッフの姿を目にしたことがきっかけです。

現場で快適に過ごせるよう、軽量で撥水性のあるナイロン素材を採用し、ピースワンコ・ジャパンのテーマカラーである青と黄色（犬が識別しやすい色）を取り入れたデザインとしました。ブランドの強みである機能性と実用性を生かした特別仕様のウェアであり、本アイテムは完全寄贈として制作したものです。

■ ピースワンコ・ジャパンからのコメント



「現在、広島県神石高原町のシェルターでは約2,000頭の保護犬たちが暮らしています。スタッフは毎日、給餌・散歩はもちろんのこと、犬舎の掃除や洗濯などの衛生管理、新しい家族に繋げるための人馴れトレーニングなどに励んでいます。その姿を目にしたSTANDING ON THE BLUE様から寄贈のお申し出をいただいてから、何度もシェルターや譲渡センタースタッフの希望に耳を傾け、山間部の天候や大きな寒暖差にも対応できる実用性と機能性に優れたスタッフユニフォームをご制作いただきました。なにより『このユニフォームを着たスタッフがより楽しく、そして軽やかに働けるように』という温かいお気持ちを形にしてくださったことに心より感謝申し上げます。」

― ピースワンコ・ジャパン スタッフ一同

■ ピースワンコ・ジャパンとは

ピースウィンズ・ジャパン（広島県神石郡、代表理事：大西健丞）が運営する「ピースワンコ・ジャパン プロジェクト」は、「日本の犬の殺処分ゼロ」を目指し、全国11か所のシェルター・譲渡センターで活動しています。

広島県では殺処分機の稼働が9年以上停止しており、これまでに5,300頭以上の保護犬を譲渡・返還しています。

URL：https://wanko.peace-winds.org/

■ STANDING ON THE BLUEについて

「STANDING ON THE BLUE（スタンディング オン ザ ブルー）」は、“機能性”と”デザイン性”を両立させた日本発のペットブランドです。日常を共に過ごす愛犬との時間をより快適に、そして幸せに過ごせるアイテムを提案しています。

コンセプトは、「君と喜びを分かち合う。かけがえの無い、いのちに向き合う。心から湧く、その思いのままに。Do the right thing.」。悲しい時も辛い時もそばにいてくれた動物たちに、今度は私たちが恩返しをしたい--そんな想いから誕生しました。

目指すのは、ただ“オシャレなだけのペットブランド”ではなく、「ひとつでも多くの命を大切にしたい」と思う人を増やし、人と動物が共に幸せに暮らせる社会をつくること。

ブランド名の由来は、ある1匹の犬との出会いにあります。

その犬は小さなブルーの布切れの上にうずくまっており、「力強く立ち上がって幸せに生きてほしい」という願いから、“STANDING ON THE BLUE”と名付けられました。

公式サイト：https://standingontheblue.com/

Instagram：https://www.instagram.com/standingontheblue/

■ 会社概要

ファッションネット株式会社

会社名：ファッションネット株式会社 （Fashion Net Inc.）

代表取締役社長：梅田 幹博

本社：東京都港区赤坂8丁目11番37号 3階

事業内容：アパレルOEM・ODM事業、自社ブランド事業

URL：https://www.fashion-net.co.jp/

問い合わせ先：standingontheblue@fashion-net.co.jp

MNインターファッション株式会社

日鉄物産株式会社の繊維事業と三井物産アイ・ファッション株式会社との事業統合により、2022年1月1日に誕生。

会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

代表取締役社長：吉本 一心

本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど

URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2601_standingontheblue&utm_id=TIMES_2601_standingontheblue)