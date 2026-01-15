アルコ株式会社が、世界基準「優良企業」の証、『B-Corp(TM)』認証を取得。利益と社会貢献の両立を加速

アルコ株式会社

アルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）は環境や社会に配慮した事業活動を行う企業に与えられる国際認証『B Corp(TM)（Bコーポレーション）』を2025年12月26日付で取得いたしました。本認証の取得により、持続可能な社会の実現に向けた当社のコミットメントをより強固なものにし、透明性の高い経営を推進してまいります。

B-Corp(TM) 認証取得の背景／目的

アルコ株式会社は、「地球を、たのしくする。」というスローガンのもと、世界中の優れたアウトドア・ライフスタイルブランドを日本に紹介してまいりました。私たちが扱う「Cotopaxi（コトパクシ）」や「Ciele（シエル）」といったブランドは、製品の質だけでなく、その製造過程や社会貢献の姿勢において世界からも非常に高く評価されています。こうしたブランドを届けるディストリビューターである私たち自身が、地球環境や社会に対してどのような責任を果たしているのか。それを世界基準の客観的な指標で測定し改善し続けることこそが、私たちが掲げるビジョンのリアルを裏打ちすると考え、単に「モノを売る企業」から事業を通じて「社会をより良くする企業（Business as a Force for Good）」へと進化するため、B-Corp認証への挑戦を決意いたしました。

評価されたポイント

アルコ株式会社がB-Corp(TM) 認証を取得するにあたり、特に高く評価され、認証取得に大きく寄与したものは以下の2つのカテゴリです。

「Workers（従業員）」

5つのカテゴリの中で最も高いスコアを獲得しています。これは、当社が従業員のウェルビーイングや労働環境の整備に極めて熱心であることを示しており、公正な賃金体系、充実した福利厚生、安全性、そして従業員の教育やキャリア開発への投資が、世界基準で非常に高いレベルにあることが認められた証です。

「Community（コミュニティ）」

次に高い評価を得ているのがコミュニティへの貢献度です。地元企業との取引、多様なサプライヤーの採用、地域社会への寄付やボランティア活動などが評価されました。輸入商社として、サプライチェーン上のパートナーシップを大切にしている姿勢がスコアに表れています。

今回の認証において、当社は特に「従業員」と「コミュニティ」の項目で高い評価を得ました。

これは、創業以来大切にしてきた「働く仲間を尊重し、地域社会と共に歩む」という姿勢が、国際的な基準で認められた結果です。「具体的な福利厚生の例」 や、「地域貢献活動の例」 といった具体的な取り組みがスコア獲得の原動力となりました。

今後の展望

「地球を、"もっともっと"たのしくする。」

アルコ株式会社は、今回のB-Corp(TM) 認証取得を機に、企業ビジョンである「地球を、たのしくする。」の実現をさらに加速させてまいります。単なる輸入商社の枠を超え、世界中の先進的な価値観を日本へ届けるメディエーターとして以下の取り組みを強化し、持続可能な消費文化をリードしてまいります。

1. 持続可能なブランド／ポートフォリオの拡充

「Cotopaxi（コトパクシ）」をはじめとする、社会貢献や環境保護を主眼に置いたブランドとのパートナーシップをさらに深めてまいります。製品の機能性だけでなく、その背景にあるストーリーや思想を伝えることで、消費者が「選ぶこと自体が社会貢献になる」ような体験価値を創造し続けます。

2. 物流／サプライチェーンのグリーン化

グループ会社である「アルコロジスティクス株式会社」と連携し、リサイクル素材を活用した物流資源の導入や配送効率の最適化を推進します。商品をお届けするまでのすべてのプロセスにおいて環境負荷の低減を追求し、B-Corp(TM) 基準に相応しいクリーンなサプライチェーンを構築してまいります。

3. コミュニティと共に創る「たのしい未来」

直営店舗やイベントを通じて、お客様や地域社会との対話を強化します。B-Corp(TM) コミュニティの一員として、日本のマーケットに「ビジネスで社会課題を解決する」という新しい文化を根付かせ、次世代により良い地球を残していくためのアクションを、パートナーの皆さまと共に展開してまいります。

B-Corp(TM) 認証とは

B-Corp(TM)(https://bcorporation.jp/)認証とは、米国の非営利団体「B Lab」が運営する「社会や環境に配慮した公益性の高い企業」を証明する国際認証です。「ガバナンス」「従業員」「環境」など5分野で厳格な審査が行われ、利益だけでなく、全ステークホルダーへの貢献が求められます。世界基準の「優良企業」の証として、信頼性向上や人材採用、ESG投資の観点から昨今、世界中で注目されています。

アルコ株式会社について

アルコ株式会社(https://alco-group.com/)は、日本未上陸のブランドや新しい価値観を世界各国からセレクトして紹介する輸入卸売業が中核事業です。取り扱うブランドの多くはサステナブルやエシカルといったテーマを掲げ、単なる商品の売買ではなく、背景にある思想や文化、ストーリーまでも含めた"体験価値"の提供を大切にしています。

取り扱いブランド：Body Glide(R) / Boody(R) / Ciele Athletics(TM) / Cotopaxi(R) / Feetures(R) / Flowfold(R) / Hydro Flask(R) / Hyperice(R)/ Nocs Provisions / nomadix(TM) / OOFOS(R) / Topo Athletic(R)