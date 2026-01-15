³ô¼°²ñ¼ÒMJOLNIR SPACEWORKS¤¬¡¢±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â¤ËºÎÂò¡£4Ç¯´Ö¤ÇÁí³Û18²¯±ß¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥¯¥ê¥¨¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ±Ñ¼ù¡¡°Ê²¼¡¢¥Ä¥¯¥ê¥¨¡Ë¤¬¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¦¿·ÀîºêÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëµ»½Ñ·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀ¡Ö¤«¤ï¤µ¤¿·»º¶ÈÁÏÂ¤¥»¥ó¥¿ー¡ÊKBIC¡Ë¡×¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒMJOLNIR SPACEWORKS¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÊÆÁÒ °ìÃË¡¢°Ê²¼MJOLNIR SPACEWORKS¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤¬¸øÊç¤·¤¿±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â¡ÊÂèÆó´ü¡Ë¤Îµ»½Ñ³«È¯¥Æー¥Þ¡Ø¹âÉÑÅÙÂÇ¾å¤²¤Ë»ñ¤¹¤ë¥í¥±¥Ã¥ÈÉôÉÊ¡¦¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥ÈÅù¤Î³«È¯¡Ù¤ËMJOLNIR SPACEWORKS¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡ÖÄ¶·ÚÎÌµ¤Ãß´ï¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×µ»½Ñ¤Î¹½ÃÛ¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Î³«È¯¡×¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¡¢º£¸å4Ç¯´Ö¡Ê¢¨£±¡Ë¤ÇÁí³ÛÌó18²¯±ß¡Ê¢¨£²¡Ë¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¹âÉÑÅÙÂÇ¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ä¶·ÚÎÌµ¤Ãß´ï¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢À¤³¦¤Î±§ÃèÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³Åª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£±Åö½éÊä½õ»ö¶È´ü´Ö¤Ï¡¢Êä½õ¶â¸òÉÕ·èÄêÆü¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Î¥¹¥Æー¥¸¥²ー¥ÈÉ¾²Á¤¬½ªÎ»¤¹¤ëÆü¤ÎÂ°¤¹¤ëÇ¯ÅÙ¤ÎËöÆü¤Þ¤Ç
¢¨£²»Ù±ç¾å¸Â³Û¡§º£¸å¥¹¥Æー¥¸¥²ー¥È¿³ººÅù¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·ÆÀ¤ë¿ô»ú
ÇØ·Ê
¾¦¶È±§Ãè»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ä±§ÃèÃµºº¤Î¿ÊÅ¸¡¢µ»½Ñ³×¿·Åù¤ËÈ¼¤¤¡¢±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ç±ÒÀ±Åù¤òÂÇ¾å¤²¤ë¼ûÍ×¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¾å¤²µ¡²ñ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Î²æ¤¬¹ñ¤Î¹ñÆâ¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÇ¯´ÖÂÇ¾å¤²µ¡¿ô¤Ï10µ¡Ì¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î±ÒÀ±»ö¶È¼Ô¤Î¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢±ÒÀ±»ö¶È¼Ô¤ÏÂÇ¾å¤²µ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ³¤³°¤Ç¤ÎÂÇ¾å¤²¤òÁª¤Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ÐºÑÅªÂ»¼º¤äµ»½Ñ³«È¯¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÆâ±ÒÀ±ÂÇ¾å¤²¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤¹¹âÉÑÅÙÂÇ¾å¤²¤¬²ÄÇ½¤Ê±§ÃèÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ³«È¯¤Î³µÍ×
µ¤Ãß´ï¤ä¥¿¥ó¥¯¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ë½ÅÍ×ÉôÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÜ¸¦µæ³«È¯¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤ÎÄ¶·ÚÎÌµ¤Ãß´ï¤ÎÎÌ»º²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×µ»½Ñ¤Î¹½ÃÛ¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê±§ÃèÍÑµ¤Ãß´ï¤ÎÂçÎÌ¶¡µë¤ò¼Â¸½¤·¡¢¹âÉÑÅÙÂÇ¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
MJOLNIR SPACEWORKS¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â±§Ãè¤Ë¹Ô¤±¤ë»þÂå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤ØÅö¼Ò¤Îµ¤Ãß´ï¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢±§Ãè»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒMJOLNIR SPACEWORKS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MJOLNIR SPACEWORKS¡Ê¥ß¥è¥ë¥Ë¥¢¡¦¥¹¥Úー¥¹¥ïー¥¯¥¹¡¢Î¬¾Î MSW¡Ë¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¤ò¼«Æ°¼Ö¤Î¤è¤¦¤ËÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤äÌµÍÏÀÜ¥¿¥ó¥¯¤Î³«È¯¡¦ÎÌ»º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯Ç³ÎÁ¤È±ÕÂÎ»À²½ºÞ¤ò»È¤¦°ÂÁ´¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤ÊÀß·×¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï40 kNµé¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÃÏ¾åÇ³¾Æ»î¸³¤ËÀ®¸ù¡£NEDO¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×Ìó8.5²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÃ£À®¤·¡¢µ»½Ñ¶¯²½¤È³¤³°Å¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤ï¤µ¤¿·»º¶ÈÁÏÂ¤¥»¥ó¥¿ー¤È¤Ï
¤«¤ï¤µ¤¿·»º¶ÈÁÏÂ¤¥»¥ó¥¿ー¡ÊÄÌ¾Î¡§KBIC¡Ë¤Ï¡¢¾ï»þÌó50¼Ò¤Î¥Æ¥Ã¥¯·Ï´ë¶È¤äÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼¼¤¬Æþµï¤·¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¦¡¢¼óÅÔ·÷ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó»ÜÀß¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊIM¡¢Â¿¤¯¤ÎÉý¹¤¤»Ù±ç¥á¥Ë¥åー¤òÂ·¤¨¡¢Æþµï´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê»ö¶È/À®Ä¹»Ù±ç¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://kbic.jp/
¥Ä¥¯¥ê¥¨¤È¤Ï
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¤Ç¤¤¤³¤¦
¥Ä¥¯¥ê¥¨¤Ï»ö¶È¤òºî¤ë³§¤µ¤Þ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤Îµ¯¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤È¡¢²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÁÏÂ¤»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¡¢µ¯¶È²È¤ÎÊý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤äÁêÃÌ»ö¶È¡¢¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¤«¤é¡¢µ¯¶È²È¤ÎÊý¤È¤Î¶¨Æ±»ö¶È¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒHP¡§https://tsucrea.com/
