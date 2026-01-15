1月15日（木）発売「週刊少年チャンピオン」7号の表紙＆巻頭グラビアは桃月なしこちゃん(ハート) 両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカード応募者全員サービス企画も！

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』（編集長：松山英生）1月15日（木）発売の7号にて、表紙&巻頭グラビアに桃月なしこさんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施いたします。

地上波連ドラ初主演作が放送中など、女優としても大活躍中の桃月なしこちゃんが週チャン13回目の登場！今回はドラマの現場を抜け出して、お忍びで温泉旅行へ……(ハート)

頭に手拭いを載せて温泉に癒やされる姿から、浴衣から白ビキニがのぞくリラックスした姿まで……湯けむりをまとう麗しいなしこちゃんの姿を、とくと目に焼き付けてください!! 両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービスも実施します！

【桃月なしこさんコメント】

「『目指せ表紙10回！』と言っていたのがもはや懐かしく感じるくらい、こうしてたくさん表紙を飾らせてもらって感謝です！お忍び旅行感……スカーフ似合っているか不安です（笑）。似合ってますかね!?2026年の抱負は……楽しく生きる！仕事もプライベートも、１日の終わりに「今日も楽しかったな」と思える毎日を過ごしたいですね」

商品概要

●掲載誌：『週刊少年チャンピオン』7号

●発売日：1月15日（木曜日）

特別定価：400円

全国の書店、コンビニエンスストアにて

週刊少年チャンピオン公式 :https://www.akitashoten.co.jp/w-champion株式会社 秋田書店

https://www.akitashoten.co.jp/