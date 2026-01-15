朝日５賞の合同贈呈式を開催　取材申し込みの受け付け開始

株式会社朝日新聞社

　株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）と公益財団法人朝日新聞文化財団（理事長：中村史郎・朝日新聞社代表取締役会長）は、2025年度「朝日賞」、第52回「大佛次郎賞」、第25回「大佛次郎論壇賞」、第7回「大岡信賞」、2025年度「朝日スポーツ賞」の合同贈呈式を、1月29日（木）16時から東京都千代田区の帝国ホテルで開催します。



　5賞のうち「朝日スポーツ賞」を受賞された車いすテニスの小田凱人さんは、代理出席となります。小田さんからのメッセージ動画を会場でご披露します。



　取材を希望される場合は、1月22日（木）までに下記のフォームからお申し込みください。


　取材申込フォーム： https://forms.office.com/r/0pkBWZeMqW(https://forms.office.com/r/0pkBWZeMqW)


　※1月22日締め切り



■日時　　　：　2026年1月29日（木）16時　（18時ごろ終了予定）


※報道受け付け開始は14時30分です。


※開会前、15時ごろから受賞者の記念撮影を予定しています。撮影をご希望の場合は、14時50分までに会場の報道受付にお越し下さい。


■場所　　　：　帝国ホテル「孔雀西の間」（本館2階）


■主催　　　：　朝日新聞文化財団、朝日新聞社


■注意事項　：


・報道受付でお渡しする名札と、所属団体・社名の分かる腕章等をつけてご入場ください。


・受付ではお名刺を1枚いただきます。


・会場内撮影は指定の位置からお願いします。


・贈呈式後の「祝賀パーティー」の取材はご遠慮下さい。


■　受賞者のみなさん　（敬称略）


詳細は各賞公式サイト(https://www.asahi.com/corporate/award/?current_tag_id=10151050)をご覧ください。


　朝日賞

妹島 和世 （建築家） 透明性豊かな、人々が集う開かれた建築の実現


吉田 裕 （歴史学者）　「アジア・太平洋戦争」の実態解明と戦争体験の継承


永長 直人 （理化学研究所プログラムディレクター）　量子物質における創発電磁気学の開拓


原 昌宏 （デンソーウェーブ主席技師）　QRコードの開発



妹島 和世




吉田 裕




永長 直人




原 昌宏




　大佛次郎賞

『雪夢往来』　（新潮社）　 木内 昇


　大佛次郎論壇賞

『外務官僚たちの大東亜共栄圏』　（新潮選書）　 熊本　史雄


　大岡信賞

究極　Q太郎　（詩人）　　詩集『究極Q太郎詩集 散歩依存症』　（現代書館）


　朝日スポーツ賞

小田凱人


車いすテニスで、4大大会とパラリンピックの全てを制する生涯ゴールデンスラムを最年少で達成



《特別表彰》


「東京2025デフリンピック運営委員会」と「日本選手団」


聞こえない・聞こえにくい人への共感や直面する課題などを広く伝え、社会全体の意識を高めた