朝日５賞の合同贈呈式を開催　取材申し込みの受け付け開始

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）と公益財団法人朝日新聞文化財団（理事長：中村史郎・朝日新聞社代表取締役会長）は、2025年度「朝日賞」、第52回「大佛次郎賞」、第25回「大佛次郎論壇賞」、第7回「大岡信賞」、2025年度「朝日スポーツ賞」の合同贈呈式を、1月29日（木）16時から東京都千代田区の帝国ホテルで開催します。

5賞のうち「朝日スポーツ賞」を受賞された車いすテニスの小田凱人さんは、代理出席となります。小田さんからのメッセージ動画を会場でご披露します。



取材を希望される場合は、1月22日（木）までに下記のフォームからお申し込みください。

取材申込フォーム： https://forms.office.com/r/0pkBWZeMqW(https://forms.office.com/r/0pkBWZeMqW)

※1月22日締め切り

■日時 ： 2026年1月29日（木）16時 （18時ごろ終了予定）

※報道受け付け開始は14時30分です。

※開会前、15時ごろから受賞者の記念撮影を予定しています。撮影をご希望の場合は、14時50分までに会場の報道受付にお越し下さい。

■場所 ： 帝国ホテル「孔雀西の間」（本館2階）

■主催 ： 朝日新聞文化財団、朝日新聞社

■注意事項 ：

・報道受付でお渡しする名札と、所属団体・社名の分かる腕章等をつけてご入場ください。

・受付ではお名刺を1枚いただきます。

・会場内撮影は指定の位置からお願いします。

・贈呈式後の「祝賀パーティー」の取材はご遠慮下さい。

■ 受賞者のみなさん （敬称略）

詳細は各賞公式サイト(https://www.asahi.com/corporate/award/?current_tag_id=10151050)をご覧ください。

朝日賞

妹島 和世 （建築家） 透明性豊かな、人々が集う開かれた建築の実現

吉田 裕 （歴史学者） 「アジア・太平洋戦争」の実態解明と戦争体験の継承

永長 直人 （理化学研究所プログラムディレクター） 量子物質における創発電磁気学の開拓

原 昌宏 （デンソーウェーブ主席技師） QRコードの開発

大佛次郎賞

『雪夢往来』 （新潮社） 木内 昇

大佛次郎論壇賞

『外務官僚たちの大東亜共栄圏』 （新潮選書） 熊本 史雄

大岡信賞

究極 Q太郎 （詩人） 詩集『究極Q太郎詩集 散歩依存症』 （現代書館）

朝日スポーツ賞

小田凱人

車いすテニスで、4大大会とパラリンピックの全てを制する生涯ゴールデンスラムを最年少で達成

《特別表彰》

「東京2025デフリンピック運営委員会」と「日本選手団」

聞こえない・聞こえにくい人への共感や直面する課題などを広く伝え、社会全体の意識を高めた