【次世代介護】夜勤の業務負担を大幅に削減し、実働時間を7時間から2時間半へ。見守りシステム「フィンガルリンクコネクト」の本格展開を開始

株式会社ユーウェブ（本社：福岡県北九州市、代表取締役：阿部教子）は、見守りシステム「フィンガルリンクコネクト」の一次代理店として、シップヘルスケアグループの酒井医療株式会社（参画：ワタキューセイモア株式会社その他）、エア・ウォーター西日本株式会社、JR九州商事株式会社、日建学院、有限会社タカダ薬局、株式会社YARUSHIKA等との強力なパートナーシップのもと、全国の介護施設へ向けた本格展開を開始いたします。

■ 背景：深刻な人手不足を補う「信頼のテクノロジー」

見守りシステム「フィンガルリンクコネクト」

慢性的な人手不足と特定技能等の外国人スタッフの増加に直面する介護現場において、職員の負担軽減と入居者の安全確保の両立は喫緊の課題です。

本システムは、世界トップシェアを誇るドイツ・インフィニオンテクノロジーズ社のミリ波センサーを採用。非接触・高精度な検知により、介護現場を職員の「直感」から「データ」に基づく確かなケアへと進化させます。

■ 現場検証結果：夜勤帯の業務負担を大幅に軽減

実際の夜勤帯（22:00～翌5:00の7時間勤務）における現場検証の結果、訪室の最適化と自動記録により、職員の巡回・記録に伴う実働時間が2時間半まで削減（※1）可能であることが実証されました。これにより、残りの時間をスタッフの適切な休憩や、手厚い個別ケアに充てることが可能となります。

実働の内訳

ソフト入力（20分）

トイレ介助（20分）

体位交換（60分）

パット交換（20分）

ナースコール対応（10分）

清掃、その他（20分）

※1：特定施設における検証データに基づく。

■ 見守りシステム「フィンガルリンクコネクト」の主要機能

- 高精度マルチモニタリング（業界最速クラス（※2））起き上がり（1.83秒）、離床、心拍・呼吸数、表面温度、室温、湿度、さらには排尿検知まで一括監視。異常検知からわずか6.4秒で通知を行います。- 長期5年保証と高い耐久性可動部のないミリ波センサーを採用し、理論上15年以上の耐久性を保持。業界標準を超える5年間の長期保証を提供し、施設の導入リスクを低減します。- オプション料金なしの継続的アップデート「嘔吐検知」「睡眠解析」機能をはじめ、将来的な新機能の実装も、追加のオプション料金なしで提供。常に最新の介護DX環境を維持できます。- 外部システム連携によるインカム音声通知＆27ヶ国語同時通訳外国人スタッフの円滑な業務を支援する多言語機能を搭載。アラートはインカムに「〇〇様、起き上がり」と音声で届くため、常に端末画面を確認する必要がなく、即座に優先順位を判断した初動が可能です。記録までの流れ見守りシステム4つのメリット

※2：2025年12月時点、ミリ波センサーを用いた見守りシステムにおける自社調べ。

■ 従来型センサー（マット下タイプ）との比較（自社調べ）

■ 介護DXにおける「三方よし」の実現

- 通知精度： 厚いマットレスやエアマットの影響を受けず、微細な動きを空気中（非接触）で検知。- 初動の速さ： 起き上がった瞬間に実名で音声通知されるため、転倒前の「未然防止」に繋げることができます。- 記録連携： センサーログが自動記録されるため、転記ミスや記録時間をゼロへ。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143278/table/2_1_d18179d227b7db96c1e12c8cc8740b7f.jpg?v=202601160222 ]現行機能一覧センサー機能

職員よし： 1時間に1回の目視確認に代わり、1時間に562回の自動検知（6.4秒に1回）が可能。

家族・入居者よし： 24時間の高度な見守りによる安心感と、事故の未然防止。

経営よし： 労働環境改善による離職率低下と、科学的介護（LIFE）へのデータ対応による施設競争力の向上。

■ 株式会社ユーウェブのコメント

1.83秒という検知スピードは、現場を守る介護職員の不安を取り除くための時間です。記録や監視をシステムが担い、職員は人にしかできない『温もりあるケア』に集中する。これこそが次世代の介護の真の目的であり、日本の介護のスタンダードを塗り替える力になると確信しています。

■ 製品概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143278/table/2_2_1314cce2b9ec521091d296fb5000d77e.jpg?v=202601160222 ]

※本プレスリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

※本ヘルスケアサービスは、医療行為ではございません。提供するデータは医学的見地に基づいておりますが、病気や健康不良に関する一切の診断をしておりません。

※記載内容は発表日現在の情報であり、予告なく変更される場合があります。