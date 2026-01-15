【2026年1月30日（金）まで】中小企業テクノフェアin九州2026　早期申込割引特典の締切迫る！

写真拡大

公益財団法人北九州観光コンベンション協会


＜出展申込方法＞


　出展申込方法：公式HPの「出展申込はこちら」よりお申し込みください。


　　　 　　　　 中小企業テクノフェアin九州公式HP：https://kyushu-tf.solution-expo.jp/


　早期申込期間：2026年1月30日(金)まで


　　　　　　　　期間内に出展申込完了された方限定の割引特典をご用意しております！


　出展申込期間：2026年3月23日(月)まで　※満小間になり次第受付終了となります。


　


　出展をご検討の方に向けた「出展検討のための説明会」を開催中です！


　出展資料請求も可能ですので、ご希望の方は上記の公式HPよりご請求ください。



＜出展料金＞　※全て税込価格


　屋内標準小間　165,000円/1小間



　【早期申込割引特典適用時▼】


　屋内標準小間　154,000円/1小間


　


　　さらに、出展オプションの企業バナー広告55,000円/社が無料になります！



＜中小企業テクノフェアin九州2026とは＞


　『中小企業テクノフェアin九州2026』とは、福岡県北九州市小倉北区の西日本総合展示場で2026年7月8日(水)～10日(金)の3日間にわたり開催される中小企業の取引拡大を目的とした展示会です。


　ものづくりに積極的に取り組む中小企業が、自ら培った技術力による優秀な開発製品や技術、サービスを一堂に展示実演し、広く発注企業、商社に対して「製品開発力」や「加工技術力」を紹介することによって広域的な受注機会の増大、及び新規取引先の開拓を目指して開催します。




＜開催概要＞


中小企業テクノフェアin九州2026


公式HP ： https://kyushu-tf.solution-expo.jp/



会　期　：2026年7月8日（水）～7月10日（金）3日間
時　間　：10時～17時（最終日は16:00まで）
会　場　：北九州メッセ（旧 西日本総合展示場)


　 〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1


入場目標：18,000人(予定・同時開催展含む)
入場料　：無料（要来場登録）



課題解決EXPO2026構成展示会


　西日本製造技術イノベーション2026


　西日本DX推進フェア2026


　エコテクノ2026～地球環境ソリューション展/エネルギー先端技術展～


　中小企業テクノフェアin九州2026


　ロボット産業マッチングフェア北九州2026


　ベンチャー・メッセ2026


　ふくおか未来ものづくり技術振興展2026


　2026年度商談会「製造技術マッチングフェア」



■お問い合わせ先


　課題解決EXPO事務局　(公財)北九州観光コンベンション協会


　〒802-0001　北九州市小倉北区浅野3-8-1


　TEL：093-511-6800　FAX：093-521-8845


　E-mail：exhibition2026@hello-kitakyushu.or.jp