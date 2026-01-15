灯白社、みずほ銀行より7,000万円の当座貸越枠を設定

株式会社灯白社

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝、以下「当社」）は、株式会社みずほ銀行（以下「みずほ銀行」）との間で、限度額7,000万円の当座貸越契約を新たに締結したことをお知らせいたします。

本契約の締結により、当社は事業成長に応じた機動的な資金調達が可能となり、主力事業であるIPグッズ物販および体験型イベント事業における投資スピードを一層加速してまいります。

■ 資金調達の目的と背景

当社は、IP・コンテンツを軸としたグッズ物販事業および体験型イベントの企画・運営を展開しており、近年、イベント開催規模の拡大や高品質なオリジナルグッズへの需要増加を背景に、会場確保費用や商品製造費用など、先行投資を伴う資金需要が増加しております。

こうした事業環境のもと、当社の事業実績や安定した収益構造、ならびに今後の成長性をご評価いただき、このたびみずほ銀行より当座貸越枠の設定に至りました。

本件は、当社の財務基盤および信用力を強化し、今後の持続的な事業成長を支える重要な取り組みと位置付けております。

■ 今後の展開

今回確保した資金枠を活用し、以下の取り組みを推進してまいります。

【体験型イベント事業の拡大】

より没入感のある展示空間の創出や、全国主要都市への巡回展を見据えた企画・制作への先行投資を行います。

【グッズラインナップの拡充および品質向上】

人気商品の安定供給に向けた在庫体制の強化に加え、高付加価値なプレミアム商品の開発を進めてまいります。

■ みずほ銀行 渋谷法人部からのコメント

このたび、株式会社灯白社様の今後の事業成長を支える財務基盤として、限度額7,000万円の当座貸越契約を締結させていただきましたことを、大変光栄に思います。

灯白社様が展開される、IPの世界観を深く体験できるイベントと、ファンの所有欲を満たす高品質なグッズ物販を組み合わせたビジネスモデルは、極めて先進的であると評価しております。単なるモノの消費に留まらない「体験価値」を創出し、クリエイターとファンとの間に強固なエンゲージメントを築くその手法は、次世代のエンターテインメントの形を示すものだと感じています。

今回の当座貸越枠の設定は、イベント開催等における先行投資需要に対し、機動的かつ柔軟な資金繰りを可能にするものです。これにより、灯白社様が資金的な制約に縛られることなく、大胆な事業展開をさらに加速させる一助となるものと確言しております。

灯白社様が、クリエイターやコンテンツの魅力を世界に発言する存在として、エンターテインメント業界全体の発展に大きく貢献されることを期待しております。みずほ銀行は、今後とも灯白社様の挑戦に寄り添い、伴走支援を続けてまいる所存です。

■ 株式会社灯白社 代表取締役小木曽一輝コメント

灯白社は創業以来、『世界をもっとビビッドに。』というミッションの下、年率300%という挑戦的な成長を続けてきました。

この勢いをさらに盤石なものとするため、『エクイティ』と『デット』を最適に組み合わせた戦略的な財務体制を構築しました。



今回の資金調達の意図は以下の3点です。

１：社会的信用の獲得： メガバンクであるみずほ銀行様より、当社の健全性と将来性を評価いただき、7,000万円の融資枠（当座貸越）を確保しました。

２：ハイブリッドな資金活用： プレシリーズAでの資本調達によるエクイティでの『中長期のIP開発』と、今回の融資による『展示融合型のIP物販ポップアップ等の領域』の両輪を加速させます。

３：機動的な資金活用： 今回の枠型の融資枠設定に伴い、前払い費用の負担が大きい展示融合型のIP物販ポップアップ等の領域において、資金的な制約に縛られない大胆な先行投資が可能になります。

この強固な基盤をもとに、クリエイターの才能を世界へ届けるアクセラレーターとして、さらなる驚きを届けてまいります。

■灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。

■採用について

灯白社では、今回のプレシリーズAラウンドを機に組織体制を強化しており、事業推進/Bizdev・IP開発プロデューサー・版権グッズ企画/生産管理領域を中心に採用を進めています。

採用サイト：https://hrmos.co/pages/tohakusha

■会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://tohakusha.com/