リンクタイズ株式会社

グローバルビジネス誌『Forbes JAPAN(https://forbesjapan.com/)』を運営するリンクタイズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：角田勇太郎）は、オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井健）と包括的業務提携を締結し、「ヘリコプター広告 - The Rich」を活用した新たな共同商品の開発に取り組みます。

「ヘリコプター広告 - The Rich」の特徴

「ヘリコプター広告 - The Rich」は、近年、超富裕層の移動手段として利用が広がるヘリコプターにおいて、移動中と搭乗前の2つのシーンでリーチできるプレミアム広告媒体です。 移動中の後部座席には高視認性のサイネージを設置し、密閉空間ならではの集中した広告接触を実現します。 さらに、搭乗前のラウンジではブランドのカタログやパンフレットを設置でき、利用者が心理的にゆとりのある状態で自然にブランド情報へ触れられる環境を整えています。 移動中の強い視認性 × 搭乗前の落ち着いた体験により、超富裕層に向けて連続性のある深いブランド接触を提供します。

ohpner株式会社

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。モビリティ広告（旧アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。

Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

フォーブス ジャパン（編集長：藤吉雅春、発行人：上野研統）は「Forbes」の日本版として2014年6月に新創刊。グローバルな視点を持つ読者たちに向け、フォーブス本国版、各国版の記事をキュレーションし、日本オリジナル記事と共に構成。毎号ライフスタイル記事を同載し、読者へオンとオフの情報を発信しています。そのWeb版forbesjapan.comではForbes.comが日々配信する多彩な記事をキュレーション。本誌記事、専門性のあるオフィシャルコラムニストによるオリジナル記事と合わせ、読み応えのあるコンテンツを毎日配信しています。