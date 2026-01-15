【聴講無料】 都市の未来を展望する大規模不動産イベント「日経リアルエステートサミット2026」　東京で開催

株式会社 日本経済新聞社

日本経済新聞社は、「日経リアルエステートサミット2026」を、2月4日（水）、5日（木）の両日、東京国際フォーラム（東京・千代田）で開催します（一部ハイブリッド実施）。行政や有識者、デベロッパーなど中核企業が一堂に会し、「都市開発」「企業不動産戦略」「不動産投資」の3つのセッションで、「共創しながら新しい価値を生み出す街づくり」の課題やソリューションを提示、議論し、今後の方向性を展望します。会場定員は各200人。聴講は無料、事前申し込み制です。

「日経リアルエステートサミット2025」会場風景（2025年2月、東京・千代田）

「都市開発セッション」では、大阪・関西万博での画期的な「リユース建築」で世界的な注目を集め、「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2026」大賞にも選ばれた建築家・永山祐子氏、グッドデザイン賞の審査委員長で、大阪・関西万博のEXPO共創プログラムディレクターを務めた齋藤精一氏（パノラマティクス主宰）らによる講演を予定。また、中央日本土地建物グループ、東急不動産、東京建物、日鉄興和不動産、野村不動産、東日本旅客鉄道、三菱地所（五十音順）ほか大手デベロッパー各社が、「生まれ変わる都市の未来」をテーマに最新の取り組み事例などを紹介します。

「企業不動産戦略セッション」は、慶應義塾大学大学院教授の岸博幸氏による特別講演に加え、CRE（企業不動産）のエキスパートである野村不動産ソリューションズが「企業価値向上に不可欠なCRE戦略」について同氏と議論します。また、「不動産投資セッション」では、不動産投資に携わる様々なトッププレーヤーが、「注目の不動産マーケットの潮流」についてリレー形式で展望していきます。

顕在化する社会課題に対し、企業はどう向き合っていくのか。グローバルな都市間競争の中、世界に誇る不動産の力で社会を変革していく日本の都市の未来とは――。不動産業界を取り巻く多くのステークホルダーの皆さまにとって、示唆に富んだ貴重な機会を提供します。

つきましては、本サミットの事前告知、ご聴講・取材・報道をご検討いただけますと幸いです。

都市開発セッションで講演予定の齋藤精一氏都市開発セッションで講演予定の永山祐子氏

開催概要

「日経リアルエステートサミット2025」会場風景（2025年2月、東京・千代田）「日経リアルエステートサミット2026」ロゴ- 名称： 日経リアルエステートサミット2026（NIKKEI Real Estate Summit 2026）- 日時：【DAY1】 2月4日（水） 10:00～17:30 （開場 9:30） ※予定【DAY2】 2月5日（木） 10:00～16:10 （開場 9:30） ※予定- 会場： 東京国際フォーラム ホールD7東京都千代田区丸の内3-5ー1https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/- 定員： 各セッション200人※企業不動産戦略セッションのオンライン受講は定員なし- 聴講料： 無料 （事前申し込み制）- 主催： 日本経済新聞社- 企画協力: 一般社団法人スマートシティ・インスティテュート- 協賛： 中央日本土地建物グループ、東急不動産、東京建物、日鉄興和不動産、野村不動産ホールデ ィングス、野村不動産ソリューションズ、東日本旅客鉄道、三菱地所 （1月15日現在、五十 音順）プログラムと聴講お申し込み

【DAY1】

・ 10:00～11:30 （昼休憩） 12:30～13:30

都市開発セッション 生まれ変わる都市の未来 ※リアル聴講のみ

登壇予定＝野村不動産、東日本旅客鉄道、東京建物、三菱地所ほか（順不同）

プログラム詳細とお申し込みはこちらからも- 14:00～15:10

企業不動産戦略セッション 企業価値向上に不可欠なCRE戦略とは

※リアル聴講／オンライン聴講可

登壇予定＝野村不動産ソリューションズ、岸 博幸氏（慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授）、榎戸教子氏（キャスター）（順不同）

- 16:00～17:30

都市開発セッション 生まれ変わる都市の未来 ※リアル聴講のみ

登壇予定＝東急不動産、日鉄興和不動産、齋藤精一氏（パノラマティクス主宰）ほか（順不同）

【DAY2】

- 10:00～12:00

都市開発セッション 生まれ変わる都市の未来 ※リアル聴講のみ

登壇予定＝中央日本土地建物グループ、永山祐子氏（建築家）、牧野秀史氏（林野庁 林政部木材利 用課 建築物木材利用促進官）ほか（順不同）

- 13:00～16:10

不動産投資セッション 今注目の不動産マーケットの潮流 ※リアル聴講のみ

【お申し込みパターン】それぞれ別途お申し込みが必要です

１. DAY1すべての都市開発セッション ※リアル聴講のみ（定員200人）

２. DAY1企業不動産戦略セッション リアル聴講（定員200人）

３. DAY1企業不動産戦略セッション オンライン聴講（定員なし）

４. DAY2都市開発セッションおよび不動産投資セッション ※両セッション参加可、リアル聴講のみ（定員200人）

【締め切り】

◎ リアル聴講 1月27日（火） ※上記１.２.４.

◎ オンライン聴講 2月4日（水）12:00 ※上記３.

【備考】

※ リアル聴講は応募者多数の場合、抽選となります。当落に関わらず1月29日（木）頃に、入力 いただいたメールアドレスにご連絡します

※ 企業不動産戦略セッション（リアル聴講）で落選となった方には、オンライン視聴をご案内 させていただきます

※ 都市開発セッション・不動産投資セッションは、後日アーカイブ配信を予定しています

お問い合わせ先

ご不明点やご質問、取材のご希望等がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

