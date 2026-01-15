HRクラウド株式会社は、YouTubeチャンネル「人事の真実」を開設しました。現場視点で“本当の原因”と“改善策”を解説します

HRクラウド株式会社

企業の採用力強化を支援するHRクラウド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中島 悠揮、以下「当社」）は、企業の人事・採用担当者に向けた公式YouTubeチャンネル「人事の真実」を開設いたしました。

＜チャンネルURL＞

チャンネルはこちら :https://youtube.com/channel/UCn-YNzgHpnn_qyXtdjFGo_w?si=trj_EKW0W-jj-wc1?utm_source=pr[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NQiIx8iasu0 ]

開設の背景：情報は溢れているが、「正解」が見えない採用現場

労働人口の減少に伴い、採用手法は複雑化し、現場の人事担当者に求められるスキルは年々高度化しています。例えば、

「採用情報が分散して状況が把握できない」

「定型業務に追われて候補者対応が遅れる」

「データがなく、勘と経験で判断している」

こうした課題に対し、多くの担当者が解決策を求めています。しかし、Web上には抽象的な理論や表面的なテクニックが溢れ、「自社の現場で、具体的にどうすればいいのか」という実践知に辿り着きにくい現状があります。

そこで当社は、累計1,600アカウント以上の採用支援実績で培ったノウハウを体系化し、動画という分かりやすい形式で広く公開することを決定いたしました。

チャンネルコンセプト：「採用の失敗をゼロにする人事の学び場」

本チャンネルでは、単なるトレンド解説ではなく、「採用がうまくいかない“本当の原因”」と「仕組みによる改善の考え方」を現場視点で解説します。

このチャンネルで学べること- 脱・感覚人事：「なんとなく」の採用から、データに基づいた判断へのシフト- 業務の仕組み化：定型業務に追われる状態から、自動化により「人」に向き合う時間を創出する方法- 失敗の回避策：他社の失敗事例から学ぶ、転ばぬ先の杖としてのノウハウ

移動中や業務の合間でも視聴しやすい動画コンテンツを通じ、採用担当者のスキルアップと、企業の採用力向上を支援してまいります。

「採用一括かんりくん」について

当社が提供する自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をサポートする採用管理システム（ATS ）です。複数の求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み一元管理できるほか、LINEを活用した候補者との円滑なコミュニケーション機能などを備え、採用業務の効率化と質の向上を支援します。

この度、新たに「採用AIエージェント」機能を搭載しました。採用プロセスを【集める】【自動化する】【惹きつける】の3ステップで再定義し、AIが採用担当者のパートナーとして採用活動の全フェーズを強力に支援します。

