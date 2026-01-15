CONVERSE × Netflix 初コラボスニーカーが登場。Netflixロゴとスマイルラベルを採用した特別仕様のALL STAR

コンバースジャパン株式会社

CONVERSE（コンバース）は、世界最大級の動画配信サービスを展開するNetflix（ネットフリックス）との初コラボレーションモデル 「ALL STAR AGED HI/NETFLIX（オールスター エイジド HI/ネットフリックス）」を、2026年1月23日よりCONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPや取り扱い各店舗にて発売いたします。

定番シリーズ「ALL STAR AGED（オールスター エイジド）」をベースに、ブラックを基調とし、象徴的なレッドをアクセントにしたNetflixの世界観をシューズ全体で表現。

外腰にNetflixロゴを刺しゅうし、タン裏にはプロフィールアイコンのスマイルマークラベルを配し、ファンにはたまらないディテールを加えました。アッパーにはレッドステッチを効かせ、さりげないアクセントもプラスしています。

さらに、アッパーはオールブラックながら、スエード・キャンバス・スムースレザーとの異素材を組み合わせ、幅広いジャンルの作品を提供するNetflixの多様な世界観を表現しました。

コラボレーション仕様のオリジナルカートンに加え、レッドのスペアシューレースも付属し、特別感のあるパッケージとなっています。

ALL STAR AGED HI / NETFLIX(https://converse.co.jp/products/31317100)

商品名：ALL STAR AGED HI / NETFLIX

(オールスター エイジド HI/ネットフリックス)

価格：22,000円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ブラック

素材：

アッパ-・スエード、レザー、キャンバス

アウトソール・ラバー

発売日：2026年1月23日より順次発売予定

POINT

・外腰にNetflixロゴを刺しゅう

・オールスターを象徴するロゴマークをブラック×レッドにアレンジ

・タン裏にスマイルアイコンラベルをデザイン

・レッドのスペアシューレースを付属

・オリジナルカートン入り

■Netflix（ネットフリックス）とは

Netflixは、190以上の国や地域で3億世帯を超える有料メンバーが利用するエンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスの一つです。各種受賞作を含む幅広いジャンルのシリーズや映画、ゲームなどを多くの言語で配信しています。好きな時に、好きな場所から、好きなだけ作品を楽しんでいただくことができ、いつでも料金プランを変更いただけます。

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とする

ライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

■クレジット表記＆読者お問い合わせ先

CONVERSE／コンバース

コンバースインフォメーションセンター TEL：0120-819-217 URL：https://converse.co.jp/