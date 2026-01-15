ビジネスエンジニアリング株式会社

ビジネスエンジニアリング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：羽田 雅一、以下「B-EN-G」）は、村田機械株式会社（本社：京都府京都市伏見区、代表取締役社長：村田 大介、以下「村田機械」）が、B-EN-Gの提供するクラウドサービス「Business b-ridge」を活用して、輸出業務システムを刷新し、業務効率化を実現した事例を本日発表しました。

事例URL https://www.businessbridge.jp/case/muratec

Business b-ridge採用の背景

村田機械は、スクラッチ開発していた旧基幹システムの刷新にあたり、旧システムに内在していた輸出業務管理システムの置き換えがERPパッケージでは実現困難という状況に直面しました。ERP外でシステムを再構築するにあたり、以下のような課題があり、これらを解決するソリューションとしてBusiness b-ridgeを採用しました。

効果

- 社内情報システム部門のシステム開発・保守リソースが不足していた- 事業モデルが異なる複数事業部それぞれの要件を反映しつつ、システムの保守性も確保する必要があった- 事業の急拡大に伴い、生産性の向上が急務となっていた

Business b-ridgeを活用した輸出業務システム刷新により、村田機械では次のような効果が得られました。

お客様のコメント

- 複数システム・部門にまたがる業務のデータ連携を自動化し、手作業の転記をなくすことで、業務担当者の待ち時間やミスを解消- 業務状況の可視化により、担当者間の負荷調整や進捗管理が円滑化- 繊維機械事業部のパーツ関連業務プロセスで約40%の工数削減を実現するなど、各事業部で大幅な業務効率化を達成- 外部ベンダーと連携した本格的なシステム開発経験を通じて、社内のITに関する知見を強化

全社の輸出業務全体を通じてすくなくとも10%以上の業務効率化を実現できています。1事業部で30種類程度ある帳票の開発を知識ゼロの状態から完遂するなど、ITスキルの習得にも自信が持てました。 今回のプロジェクト経験を通じて、特にリーダークラスを中心に現場のDXに対する意識もアップデートされたと思います。

B-EN-GのソリューションとBusiness b-ridge

B-EN-Gは20年以上にわたり、製造業のお客様のデジタル変革をIT技術で支援してまいりました。ERP（基幹業務システム）を中核に、MES（製造実行管理システム）、SCM計画系システムの導入から、IoT製品の提供、データ活用基盤の構築まで、製造業の業務全体を俯瞰した支援を行っています。

Business b-ridgeは、会社間にまたがる業務プロセスなど、ERPを中心とした基幹系システムではカバーされない領域を補完し、基幹系システムと現場業務をつなぐ役割を担う、システム構築・運用クラウドサービスです。さまざまなデータを統合管理できる柔軟性や、高度なセキュリティ基盤と証跡機能により社外関係者を含めて安全に利用できる特長を備えています。貿易関連業務のほか、調達関連業務、品質関連業務などで活用されています。

Business b-ridgeの詳細は https://www.businessbridge.jp/ をご覧ください。

ビジネスエンジニアリング株式会社(B-EN-G)について

ビジネスエンジニアリングは、1990年代初頭に日本で初めてSAP ERPの導入を手掛けて以来、製造業を中心としたお客様のデジタル変革をITで支援しています。IT企画からシステムの構築、導入、運用にわたるコンサルティングおよび支援サービス、ならびに自社開発のパッケージソフトウェア「mcframe」の販売、導入で豊富な実績を有しています。また、基幹業務システム（ERP）やサプライチェーン（SCM）、IoT等で蓄積されたデータを活用して、システムの高度化やカイゼン活動をお手伝いしています。中国（上海）、タイ（バンコク）、シンガポール、インドネシア（ジャカルタ）、アメリカ（シカゴ）の5ヶ所に海外子会社を有し、海外進出企業に対しても、日本と現地でよりそいながら製品やサービスを提供し、お客様の経営課題を解決しています。

ビジネスエンジニアリング株式会社の詳細は https://www.b-en-g.co.jp/ をご覧ください。

