起業は“特別な人”のものじゃない」名古屋から社会課題に挑む女性7人がビジネスアイデを発表【DEMODAY開催】

写真拡大 (全4枚)

株式会社ツクリエ




株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木英樹、以下「ツクリエ」）が主催・運営する女性起業家支援プログラム「HANANOWA」は、3か月間のプログラムの集大成として、採択者7名によるデモデイピッチイベントを2026年2月18日（水）になごのキャンパスにて開催します。



本イベントでは、3か月間のプログラムを通じて磨き上げたビジネスアイデアを、採択者7名がピッチ形式で発表します。採択者は、妊活支援や孤独死防止、女性の居場所づくり、コミュニティ形成など、生活やキャリアと密接に関わる等身大の社会課題を起点としたテーマで新規ビジネスの立ち上げに挑戦しており、リアルな起業プロセスや想いに触れることができます。


ピッチ終了後には、登壇者や来場者同士の交流会も予定しており、起業や事業創出に関心のある方にとって、学びと出会いのある機会となっています。


ぜひ、会場でご観覧ください。



▼DEMODAYについて


https://nagoya.hananowa.jp/information/43/




プログラム参加者の集合写真

プログラムの様子

HANANOWAとは？


HANANOWAは、起業や新規事業に挑む女性が、実践を通じて事業化・成長に必要なスキルとネットワークを獲得する実践型アクセラレーションプログラムです。SNS発信を軸にしたマーケティング・ブランディング講座（全7日間）や伴走メンタリング、仲間との学び合いを通じて事業を加速。名古屋・東海の産業基盤と支援ネットワークを活かし、社会にインパクトを生むビジネス創出を後押しします。



▼公式サイト


https://nagoya.hananowa.jp/




DEMODAY 開催概要

■日時


2026年2月18日（水）18:00～20:30


（開場 17:45）



■会場


なごのキャンパス HOMEROOMコワーキングスペース


（愛知県名古屋市西区那古野2丁目14-1）


https://nagono-campus.jp/access/



■観覧方法


現地参加のみ


定員50名（先着順）



■タイムテーブル（予定）


18:00　開場


18:10　ピッチ（採択者7名）


19:20　休憩／審査


19:40　表彰式


19:45　講評・写真撮影


19:55　交流会


20:30　クロージング



＜観覧対象者＞


・ピッチ登壇者や事業内容にご興味がある方


・協業や支援を行いたい方


・登壇者とのネットワーキングを希望する方


・起業に関心がある女性


登壇者

※五十音順


- 石神 愛奈さん／株式会社らしく人と組織の“働く”を、もう一歩先へ進めるワークケアプラットフォーム「RePro」
- 黒瀬 陽音さん“好き”を軸に、学生が仲間とつながり、挑戦の一歩を踏み出せるコミュニティ
- 谷中 香音さん誰もがつながり合い学び挑戦できる複合型施設
- 西野 裕子さん妊娠を望む方へ　　栄養から未来を支える妊活の家庭教師
- 野田 由起子さん・鈴木 陽子さん「やってみたい」想いを持つ女性が自分らしく一歩を踏み出せるコミュニティスペース
- 馬場 亜希子さん高齢者の孤立や孤独死を防ぐために、毎日を豊かにする居場所の提供
- 藤井 三千さん／株式会社こみゅニッポン企画発起～実現までをサポートする、日本とフランス語圏の橋渡しコーディネート


株式会社ツクリエについて



「スタートアップサイドでいこう」


株式会社ツクリエは、事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。


起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。


【Webサイト】https://tsucrea.com/



＜オウンドメディア＞


StartupSide Magazine：https://magazine.startupside.jp/


起業支援ラボ：https://incubation-labo.com/


ヨムリエ：https://tsucrea.com/magazine/





【本件に関するお問い合わせ先】
HANANOWA （運営事務局：株式会社ツクリエ）


Email：info-nagoya@hananowa.jp


WEB：https://nagoya.hananowa.jp/