熱狂信者6万人/縁談成立4桁超【業界TOP君臨】西の結婚女王◆万野愛果のコンテンツが「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）とテレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石惠充）は、2026年1月15日（木）より、運営する、『みのり～本格占い～』にて「万野愛果先生」の占いコンテンツの提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆熱狂信者6万人/縁談成立4桁超【業界TOP君臨】西の結婚女王◆万野愛果

URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_tel/409/mnaika/index.html

万野愛果先生

■提供内容のご紹介

▲西の結婚女王降臨▲俳優、女優、タレント、宝塚TOP。数々の有名人が圧倒的な的中力の虜になり熱狂信者化。占界史上初にして最後、いとも簡単に運命の相手を特定し縁結ぶ万野愛果の極上鑑定が遂に解禁。あなたの宿縁が与える善悪の影響を紐解き、幸福な未来を保証します。

■監修者紹介

日本ブライダル連盟・日本仲人協会/仲人兼恋愛カウンセラー/日本易学連合会・特別会員

柳内交象、高田象有、塩谷導軌、山村朋照に従事し、易学、家相、気学等を習得。中国4千年の統計学を基本に、易学・六壬神課・気学方位学・家相学・姓名判断・方位による開運にて鑑定。縁結びを得意とし、数千人以上を成就させた実績を持つ。

▼活動経歴

産経新聞/積水ハウス・風水セミナー/タウン誌「水開運旅行」/雑誌「風水家相学」/MBSTV「占師100人！●年あなたの運勢」/大阪TV「セレッソ大阪」/毎日新聞/雑誌「D&J」/情報誌「ぱど」/ラジオFM千里「来週の占い」/東京ビックサイトトークショー/雑誌「はりまOH!」

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワークは占いのプロダクトやサービスを提供する会社です。インターネットを通じて、本格的な占術を使った占いコンテンツの配信や、リアルの占い師を配備した電話やチャットでの占い鑑定サービスも行っております。『感動、驚き、涙、癒し、笑い、啓発』をもたらす占い＆スピリチュアルコンテンツを通じて、みなさまの「ハートに幸せの種をまく」ことを使命としています。

日々、変わっていくITの世界。テレシスネットワークはこれからも様々なチャネルでコンテンツを提供し、進化を続けていきます。



2020年7月より“占い×恋愛”をテーマにした女性向けのメディア『うらなえる-運命の恋占い-』の提供を開始。自分らしく幸せな恋愛や生き方を求める女性に向けたコラムや記事、そして、テレビや雑誌など各種メディアで活躍し、実績のある人気占い師の監修のもと作成した占いを毎日更新中。

『うらなえる-運命の恋占い-』：https://unkoi.com/