史上最長（※1）の7ヵ月持続と速効性を両立　『アースガーデン お庭の虫コロリPRO 鬼効きジェット』新発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下 「アース製薬」）は、お庭のさまざまな害虫を手間かけずに長期間しっかり対策し、見かけた害虫もその場ですぐ駆除できる新製品『アースガーデン お庭の虫コロリPRO 鬼効きジェット』を2026年1月20日（火）より全国で発売します。

アースガーデン お庭の虫コロリPRO 鬼効きジェット 480mL

当社は、園芸商品ブランド「アースガーデン」を展開し、園芸を楽しむ一人ひとりの想いに応える、より安全で優れた効果、より分かりやすく、より使いやすい商品をお届けしています。

本製品は、「お庭周りの害虫が抑えられて、不安や不快を軽減して快適に暮らせる」ことを目的に開発された総合不快害虫用エアゾール製品です。お庭の虫を長期間しっかり対策したいお客様のニーズに応え、快適な園芸ライフをサポートします。

【製品特長】

1. 虫コロリ史上最長（※1） 7ヵ月持続のバリア効果

強力なバリア効果により、害虫が発生してほしくない場所に噴射することで、史上最長となる約7ヵ月間効果が持続します。これにより、お庭周りのさまざまな害虫の発生を抑制します。

2. 2WAYトリガーで飛ぶ虫、這う虫を速効撃滅

先端のつまみを切り替えることで、害虫に適した噴射方法を選択できる「切替トリガー」を採用しています。

●ジェット噴射（飛ぶ虫用）：

最大6.5m噴射（無風時、環境により異なります）のジェット噴射で飛ぶ虫もすばやくノックダウンさせます。

●ワイド噴射（這う虫用）：

やわらかいミストでムカデやナメクジ、アリなどの這う虫を吹き飛ばさず、しっかり付着させ、速効でノックダウンさせます。

3. ムカデなど強い虫もすばやく倒す「鬼効き」処方6つの有効成分

ムカデのような強い虫に対してもすばやいノックダウン効果を発揮します。本製品の有効成分（※2）に含まれる無力化成分はハチやムカデを反撃させない状態にする、植物にも含まれる成分です。これにより、行動停止、ノックダウン、持続、バリアといった多様な効果を発揮します。

【製品概要】

製品名：アースガーデン お庭の虫コロリPRO 鬼効きジェット 480mL

内容量：480mL

効能効果：お庭のさまざまな害虫の駆除・発生防止

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年1月20日（火）／全国

【「アースガーデン」について】

「安心」と「喜び」を約束する、園芸の窓口。野菜と会話しながら、楽しく育てる。花と触れあいながら、心豊かに暮らす。そんなしあわせな毎日を応援したいから。アース製薬は、家庭用品メーカーとしての視点を製品づくりに活かし、園芸用品ブランド「アースガーデン」を展開しています。安心して使えるから、始めやすく、続けやすい。だからこそ、癒しや達成感という喜びにもつながる。私たちはこれからも、園芸を楽しむ一人ひとりの想いに応える「園芸の窓口」のような存在であるために、より安全で、よりわかりやすく、より使いやすい製品をお届けしていきます。

※1：お庭の虫コロリ史上。使用環境、害虫の種類により異なります。

※2：有効成分：モンフルオロトリン、d-T80-フタルスリン、ビフェントリン、トランスフルトリン、チモール、無力化成分