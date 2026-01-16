「YOLO（人生は一度きり）マインド」があなたの背中を押してくれる！ 『人生の「岐路」に立つあなたへ グローバルキャリアが教えてくれた10の道標』2026年1月16日（金）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年1月16日（金）に、マイクロソフト、デロイト、アクセンチュアのグローバル企業3社で28年にわたり活躍中の“リーゼントマネジャー”岡田兵吾氏による『人生の「岐路」に立つあなたへ グローバルキャリアが教えてくれた10の道標』を発売いたしました。

後悔しない選択を積み重ねるために、「自分で決める力」を磨く！

日本社会では、教育・文化・商習慣の影響により、自律的なキャリア設計が難しいと感じる人が多く、社員エンゲージメントは145か国中最下位です。幸福度もG7諸国の中で最も低い水準で、仕事や人生に対する熱意や目的意識が希薄になり、「他人任せの人生」が常態化しているのが現状です。

本書は、著者の28年にわたるグローバルキャリアをもとに、読者が働き方・生き方において「人生の岐路に立った時」に、主体的に選択できる「決定力」を磨くことを目指します。

「YOLO=You Only Live Once（人生は一度きり）」=「他人の期待や評価に振り回されず、自分の心に正直に、主体的に選択し、行動する」という価値観を軸に、グローバル企業で活躍するプロフェッショナルたちの実例や著者自身の挑戦と成功のストーリーを、意志決定のヒント=「10の道標」として体系的に解説します。

読者に「自分も変われる」「自分の可能性を信じていい」と思わせる、勇気と希望を届ける一冊です！

著者より

安定か挑戦か。弱さを隠すか、さらけ出すか。沈黙か発言か。その分岐点で私を支えてくれたのが、YOLO（You Only Live Once）──「人生は一度きり」「だからこそ熱く生きる」という精神でした。本書は、その想いを10の道標としてまとめた一冊です。迷いの中にいる方、次の一歩が見えない方、新しい年を機に自分をアップデートしたい方、そんな方々の背中を、そっと押せる内容になっていれば幸いです。そして私自身も、今年はこれまで以上にYOLO精神を広め、学生、社会人、同年代、そして諸先輩方とともに、「人生を自分で選び、自分で進む」ことを応援する活動に取り組んでいきたいと思っています。

もくじ

グローバルキャリアが教えてくれた10の道標

序章 リーゼント前夜

第1章 安定したキャリア構築か、未知への挑戦か。

第2章 弱さを隠すか、さらけ出すか。

第3章 沈黙で安全か、発言で存在感か。

第4章 完璧な計画か、動きながら修正か。

第5章 他人の評価か、自分の納得か。

第6章 変化に慎重になるか、変化を楽しむか。

第7章 若いうちに学ぶか、生涯学び続けるか。

第8章 すべてに応えるか、大切なことに集中か。

第9章 他人と競争か、自分の成長に集中か。

第10章 会社に人生を任せるか、自分で人生をデザインするか。

書誌情報

書名：人生の「岐路」に立つあなたへ グローバルキャリアが教えてくれた10の道標

著者：岡田兵吾

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

発売日：2026年1月16日（金）

仕様：四六判並製／240頁

ISBN：978-4-04-607940-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509001008/)

著者プロフィール

岡田兵吾（おかだ ひょうご）

マイクロソフト シンガポール アジア太平洋地区ライセンスコントラクトコンプライアンス本部 本部長 兼 グローバルリーダーシップチームメンバー。情報経営イノベーション専門職大学（iU）超客員教授。BBT大学オープンカレッジ「ビジネスアウトプットGYM」講師。同志社大学工学部卒業後、アクセンチュア、デロイトコンサルティング、マイクロソフトのグローバル企業にて、シンガポール、アメリカ、日本を拠点に28年間勤務。海外勤務歴23年。YOLOマインドを掲げ、15か国以上のプロフェッショナルたちをマネージする、通称“リーゼントマネジャー”。

X：@phoenix_hugo(https://x.com/phoenix_hugo)