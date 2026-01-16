株式会社SPLYZA、「MCON Tokyo 2026」に出展決定

株式会社SPLYZA

アプリケーション開発を通じてスポーツ教育とヘルスケアを支援する株式会社SPLYZA（所在地：静岡県浜松市、代表取締役：土井 寛之、以下「SPLYZA」）は、2026年2月7日（土）に東京国際フォーラムで開催される「MCON Tokyo 2026」に出展いたします。

本イベントにて、AIによるマーカーレス3D動作解析アプリ『SPLYZA Motion（スプライザ モーション）』を展示し、リハビリテーションなどのヘルスケア観点での活用法をご提案します。

イベント詳細：https://mcon.live/MCON-tokyo(https://mcon.live/MCON-tokyo)

出展の背景

「MCON」は、退役軍人によって設立されたグローバル組織が主催し、軍関係者のためのイベントを通じて強固なコミュニティ形成を促進することを目的としています。 SPLYZAはこれまで、スポーツ現場だけでなく、理学療法やリハビリテーションの現場においても、身体動作の客観的な評価・解析を支援してまいりました。 国や地域を守る任務に従事する方々、および退役された方々にとって、身体機能の維持・向上や怪我からの回復は、QOL（生活の質）を高める上で極めて重要です。本イベントへの参加を通じて、SPLYZAの技術がコミュニティメンバーの健康増進とウェルビーイングに寄与できると考え、出展を決定いたしました。

SPLYZA Motionとは

https://motion.products.splyza.com/

AIによるマーカーレス3D動作分析アプリ

2022年にサービスを提供開始し、2026年1月現在の導入実績は教育機関や医療系施設など約220団体以上になります。

手軽に体の各部位の「角度(角速度)・速度(加速度)・特定の位置からの距離・脊椎の湾曲角・軌跡」などが算出可能であるため、探究学習・スポーツに加えて研究・臨床など、様々なシーンでの利用例も増えています。

「MCON Tokyo 2026」開催概要

イベント名： MCON Tokyo 2026

開催日時： 2026年2月7日（土）

会場： 東京国際フォーラム ホールD7（東京都千代田区丸の内3-5-1）

主催： MCON ASIA

公式サイト： https://mcon.live/MCON-tokyo

【株式会社SPLYZAについて】

https://www.splyza.com/

会社名： 株式会社SPLYZA（スプライザ）

所在地： 静岡県浜松市中央区相生町16-13

代表者： 代表取締役 土井 寛之

ファクトブック：https://www.splyza.com/company/factbook.html