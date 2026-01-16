化学殺虫成分不使用！置くだけでアリの侵入を長期予防 使いやすさのニーズに応える　『アースガーデン アリよけ撃滅 ゲルタイプ』新発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下 「アース製薬」）は、置くだけでアリの侵入を予防するゲルタイプの忌避剤『アースガーデン アリよけ撃滅 ゲルタイプ』を2026年1月20日（火）に全国で発売します。

※ご利用イメージ

アースガーデン アリよけ撃滅 ゲルタイプ

近年の園芸用品市場において、アリ対策用品は園芸不快害虫の中で大きな構成比（30.5%（※1））を占めています。当社は、園芸商品ブランド「アースガーデン」から、このアリ対策カテゴリに「忌避剤」という新たな剤型を導入し、ラインナップを強化することで市場の活性化を目指します。

『アースガーデン アリよけ撃滅 ゲルタイプ』は、ご家庭の玄関、勝手口、窓際に置くだけでアリが嫌がり、侵入させないゲルタイプの忌避剤です。毎年アリが家に入ってきて困っている方や、赤ちゃんやペットがいるご家庭でアリ対策をしたいというお客様にぴったりな使いやすい新製品です。

【製品特長】

1. 置くだけでアリが嫌がる忌避剤

玄関や勝手口、窓ぎわや壁、床のすき間など、アリが入ってくるところに置くことで、アリが嫌がり侵入を予防します。本品はアリにとって「イヤなニオイ」を発生させ、自社基礎試験の結果、驚異のUターン率98.8%を達成しました。

2. 最長約3ヵ月の持続効果

ゲルタイプのため、一度設置すれば最長約3ヵ月間、効果が持続します。（※使用環境により異なります）

3. 化学殺虫成分不使用で使いやすい

有効成分には植物由来成分を配合しており、化学殺虫原体を使用していません。このため、小さなお子様やペットがいるご家庭でも使いやすい製品です。

4. 室内で使用可能

室内で使用することを想定しており、ハーブの香りがします。

【製品概要】

製品名 ： アースガーデン アリよけ撃滅 ゲルタイプ

内容量：374g

効能効果：アリ（シロアリを除く）の忌避 ※アリの種類によって効果が異なります。

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所： 2026年1月20日（火）／全国

【「アースガーデン」について】

「安心」と「喜び」を約束する、園芸の窓口。野菜と会話しながら、楽しく育てる。花と触れあいながら、心豊かに暮らす。そんなしあわせな毎日を応援したいから。アース製薬は、家庭用品メーカーとしての視点を製品づくりに活かし、園芸用品ブランド「アースガーデン」を展開しています。安心して使えるから、始めやすく、続けやすい。だからこそ、癒しや達成感という喜びにもつながる。私たちはこれからも、園芸を楽しむ一人ひとりの想いに応える「園芸の窓口」のような存在であるために、より安全で、よりわかりやすく、より使いやすい製品をお届けしていきます。

※1：自社調べによる「園芸不快害虫 セグメント別構成比」 期間：2025年1-6月