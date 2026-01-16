温暖化に伴い長期化するハチの活動への対策を強化！　『アースガーデン ハチよけ撃滅 線香40巻入』新発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、屋外でのハチの飛来による不安や不快を軽減することを目的とした、ハチよけ線香『アースガーデン ハチよけ撃滅 線香40巻入』を2026年1月20日（火）に全国で発売します。

アースガーデン ハチよけ撃滅 線香40巻入

近年、温暖化に伴いハチの活動シーズンが長期化しており、お客様の意識も年々高まっています。特に土木作業員、測量士、庭師といった仕事柄日常的にハチに悩まされている方や、本格的な園芸、釣り、キャンプなどのアウトドア活動を行う方にとって、ハチとの接触リスクは大きな課題です。

当社はお客様の「予防（忌避）ニーズ」に応え、屋外作業時のハチに対する不安から解放され、快適に過ごせるよう「アースガーデン」ブランドから、強力な忌避効果を持つ線香タイプを新提案します。

【製品特長】

本製品は、ハチをよせつけない極太線香であり、屋外での作業時や野外活動時に、飛来するハチを寄せ付けないことに特化しています。

1. 極太線香から出るたっぷりの量の煙がハチを寄せ付けない

本製品は極太線香であり、そこから出るたっぷりの煙と有効成分メトフルトリンが、ハチ（※1）、アブ、ブユ（ブヨ）の飛来を効果的に忌避します。これにより、屋外での作業の際にハチ等の不安から解放され、集中して活動できます。

2. 1巻で約4時間、長時間効果が持続

1巻あたりの燃焼時間は約4時間持続するため（使用環境により異なる）、長時間にわたる屋外作業や、本格的な野外活動（園芸、釣り、キャンプなど）にもおすすめです。

3. 巣作り対策にも効果的

ハチが巣作りを開始する春頃（4月～6月頃）から毎日ハチが活動する日中に常に使用することで、ハチが巣を作りにくい環境をつくるのにも効果的です。

【製品概要】

製品名：アースガーデン ハチよけ撃滅 線香40巻入

内容量：40巻

効能効果：アシナガバチ、ユスリカ、アブ、ブユ（ブヨ）の忌避

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年1月20日（火）／全国

【「アースガーデン」について】

「安心」と「喜び」を約束する園芸の窓口。野菜と会話しながら、楽しく育てる。花と触れあいながら、心豊かに暮らす。そんなしあわせな毎日を応援したいから。アース製薬は、家庭用品メーカーとしての視点を製品づくりに活かし、園芸用品ブランド「アースガーデン」を展開しています。安心して使えるから、始めやすく、続けやすい。だからこそ、癒しや達成感という喜びにもつながる。私たちはこれからも、園芸を楽しむ一人ひとりの想いに応える「園芸の窓口」のような存在であるために、より安全で、よりわかりやすく、より使いやすい製品をお届けしていきます。

※1：スズメバチは対象外です。スズメバチの駆除などは専門家に相談してください。